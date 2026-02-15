Final COAC 2026
Agenda del sábado del Carnaval de Cádiz
Las imágenes del pregón y la boda de Manu Sánchez en el Carnaval de Cádiz 2026
Las imágenes del pregón y la boda de Manu Sánchez en el Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa

Las imágenes del pregón y la boda de Manu Sánchez en el Carnaval de Cádiz 2026

El pregonero de la fiesta, convertido en Hércules, invita a numerosos carnavaleros y artistas en su comprometido pregón

Germán Mesa

15 de febrero 2026 - 00:33

Manu Sánchez ha protagonizado un pregón muy comprometido y especial que ha finiquitado con un momento especial al declarar su amor incondicional no solo a Cádiz, sino a su pareja Lorena, a la que ha pedido matrimonio y se ha casado sobre las tablas de San Antonio ante todos los asistentes a su proclama

