Las imágenes del pregón y la boda de Manu Sánchez en el Carnaval de Cádiz 2026
El pregonero de la fiesta, convertido en Hércules, invita a numerosos carnavaleros y artistas en su comprometido pregón
Manu Sánchez ha protagonizado un pregón muy comprometido y especial que ha finiquitado con un momento especial al declarar su amor incondicional no solo a Cádiz, sino a su pareja Lorena, a la que ha pedido matrimonio y se ha casado sobre las tablas de San Antonio ante todos los asistentes a su proclama
