Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026

La Peña Flamenca La Perla de Cádiz ha acogido la XXII edición de la Mejillonada Popular, en la sede de la peña, situada en la calle Carlos Ollero, con degustación gratuita de mejillones, cerveza y vino. Actúan las antologías Cádiz de mil colores, Los cleriguillos y La herencia del bisabuelo, a las que unirá el Gran Harry de Paterna como artista invitado.