Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa

La fiesta gastronómia se celebra en la Peña la Perla

01 de febrero 2026 - 16:18

La Peña Flamenca La Perla de Cádiz ha acogido la XXII edición de la Mejillonada Popular, en la sede de la peña, situada en la calle Carlos Ollero, con degustación gratuita de mejillones, cerveza y vino. Actúan las antologías Cádiz de mil colores, Los cleriguillos y La herencia del bisabuelo, a las que unirá el Gran Harry de Paterna como artista invitado.  

1/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
2/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
3/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
4/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
5/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
6/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
7/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
8/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
9/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
10/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
11/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
12/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
13/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
14/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
15/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
16/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
17/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
18/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
19/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
20/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
21/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
22/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
23/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
24/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
25/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
26/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
27/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
28/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
29/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
30/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
31/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa
32/32 Las imágenes de la mejillonada popular en Cádiz 2026 / Germán Mesa

