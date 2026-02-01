Sorteos
Las imágenes de la erizada popular del Carnaval de Cádiz 2026
Las imágenes de la erizada popular del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa

Las imágenes de la erizada popular del Carnaval de Cádiz 2026

La fiesta gastronómica se está celebrando este domingo en la Viña

Este año por primera vez se ha repartido gambas en vez de erizos por los fuertes temporales

Germán Mesa

01 de febrero 2026 - 16:15

1/36 Las imágenes de la erizada popular del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
