Las hordas como aliadas para esta noche

Como suele suceder en esta ciudad, hoy ya se verán las hordas de visitantes por las calles buscando un Carnaval que no encontrarán, porque la barbarie se concentrará, por última vez, gracias al Señor, en el teatro tantas veces estropeado. Llegarán despistados porque en las fechas oficiales la fiesta ha empezado ya (el Ayuntamiento lo hace adrede, ¿no?) y verán que la celebración del demoníaco Momo no existe aún. Ojalá se llevaran una decepción y no vinieran más, pero no será así. A ellos les da igual mientras sostengan en la mano un cubata y puedan orinar en una esquina. Y ya que no nos podemos librar de esta turba extranjera, deberíamos aprovecharla para aburrir a los comparsistas, coristas, chirigoteros y cuarteteros. Los que se quejan cada año en la final de que no pueden hacer el pasacalles hasta el teatro por encontrarse todo atestado de borrachines y borrachuzas. Por eso, animo a la muchedumbre desnortada a que esta noche bloquee las calles adyacentes al Falla e impidan el paso de las agrupaciones. Lo mismo de esa manera se aburren, se arrepienten y se dan la media vuelta. Así nos ahorrarían de escuchar (al que le interese, a mí no) esos repertorios trillados y cutres. Es más, animo a los botelloneros a colarse en los bares y locales donde se estarán vistiendo las agrupaciones. Que den allí tanto la tabarra que ni siquieran hagan el pasacalles. Que yo vivo cerca y molestan mucho esos instrumentos.