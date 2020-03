El homenaje de coplas a Juan Carlos inmortal

Este martes día 17 se cumplían 10 meses sin Juan Carlos Aragón y muchos carnavaleros se han volcado llenando sus redes sociales de coplas con el hastag #Juancarlosinmortal.

Desde primera hora, y a propuesta de Kike Remolino, integrantes de distintas agrupaciones de Carnaval han colgado vídeos cantando sus coplas -con el hastag #coplasconcoronavirus, siguiendo el movimiento que ya había empezado desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus con una copla al día. Hoy todas han sido de Juan Carlos Aragón.

La mayor sorpresa ha sido cuando su grupo, 'La eterna banda del Capitán Veneno' se ha sumado a la iniciativa con una copla inédita, que no están en el CD editado. "Es una forma de agradecer el cariño que nos dais siempre que tenéis la mínima ocasión", han apuntado los comparsistas.

Kike Remolino, Manolín Santander, Ramoni, Perico Campos, Bizcocho entre otros, han dejado sus aportaciones a la iniciativa #juancarlosinmortal. Aquí un resumen:

Otro 17. No hay mejor manera que recordar a los que se fueron que cantando sus cosas, así siempre estarán vivos entre nosotros. Para mi esta letra refleja lo que era él y lo que significaban sus agrupaciones. Besitos al cielo!! #JuanCarlosInmortal pic.twitter.com/jFU6n6bt1P

10 meses ya... ayyy otro 17, llenemos este de cositas de Juan Carlos, que no?... coronnaviruuu...mmmm tu puta madre (con voz del chele) #JuanCarlosInmortal pic.twitter.com/fsoHBBW4me

Sin ser yo mucho de cortometrajes me ha gustado la iniciativa de mi amigo @ManuelSantande1 y el gran @kikeremolino !! Una copla muy él, para recordar al capitán que espero que os distraiga aunque sea dos minutos en estos días raros. Va por él y por ustedes🖤 #JuanCarlosInmortal pic.twitter.com/nKmqqpGP6u

Me sumo a la propuesta de @enriqueremolino y @ManuelSantande1 y me meto en terreno que no domino para recordar un pasodoble de Lo Angeles Caidos de #JuanCarlosInmortal pic.twitter.com/WDjRqRUe5K