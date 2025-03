Hemeroteca: La reacción de Juan Carlos Aragón tras ganar el primero con 'Los Millonarios' en 2015

"En una nube, un sueño, sin palabras". Son algunas de las expresiones utilizadas por los ganadores del COAC 2015 el día después de su triunfo en el Falla. Aragón, Gago, Vera Luque y Pardo, cuentan sus primeras sensaciones tras sus triunfos. ‘Los millonarios’ “Nunca soñé un regreso así, ni en mis mejores sueños había imaginado una vuelta al Concurso como ésta”. Juan Carlos Aragón no cabe en sí de gozo no sólo por haber conquistado el primer premio de comparsa, también porque el autor, que el pasado año no participó en el certamen, cuenta este año con un grupo “muy bueno en todos los sentidos”. La obra de arte más valiosa del Carnaval. Una Obertura, la de tu prima, de Tchaikovsky o Sinfonía nº cinco... de Beethoven. Y los de Sevilla...

Nuevas fiestas en el Casino Gaditano. 1894

En el Casino Gaditano continúan las fiestas. Visitó dicho centro la comparsa del Kabila cautivo. Forman esta un piquete de cinco o seis soldados y un cabo, que custodian un cajón en que va el pseudo riffeño. Es este el popular Cañañi coloreado el rostro y afeitado, cubierto con unos andrajos. Lleva turbante en la cabeza. Las bayonetas son rascadores. Para la comitiva, cantan tangos y al final se levanta uno de los lados de la caja y se enseña al preso.

Menos animación en la calle Ancha. Por la noche estuvo menos animada la calle Ancha, y hubo en ella bastante menos público. El fresco que hacía pudo influir. Puede haber influido en ello la actitud decidida de muchos que están dispuestos a no tolerar la bromita y a tomarse la justicia por su mano.

Palabras del alcalde al final de las fiestas. 1968

En la última jornada de las Fiestas el alcalde don José León de Carranza ha dicho: “Por primera vez desde que me correspondió, en mi calidad de alcalde, la preocupación de la organización de nuestras ‘Fiestas Típicas’ me he encontrado ausente a causa de mi enfermedad. Limitado por tanto en mi acción a ser testigo solamente puedo fijar con absoluta libertad el éxito en la plena colaboración ciudadana ya que sin ella estas fiestas nunca podrían celebrarse.

Por otra parte quiero hacer público mi agradecimiento a mis compañeros de Corporación y en especial a don Jerónimo Almagro, como alcalde accidental; a la Comisión de Fiestas y a su vicepresidente, don Vicente del Moral y todo cuantos han tenido la atención de colaborar para el mejor éxito de los festejos”.

El nuevo Carnaval, un ‘pelotazo gordo’. 1977

Hacía muchos años que no presenciábamos en Cádiz una quema de fuegos artificiales de la categoría que puso colofón a las doce de la noche del domingo al Carnaval 77. Un enorme gentío se congregó en las Puertas de Tierra que premió con merecidos aplausos la belleza de estos fuegos. El ensayo del nuevo Carnaval ha sido positivo y definitivo.

En el curso de un almuerzo celebrado en ‘El Anteojo’, les fueron impuestos los antifaces de oro a Antonio del Valle Carrillo, José Luis Arniz y Mariano Guiral López, este últimos, exconcejal del ayuntamiento de Cádiz, no pudo acudir por motivos de salud y delegó en uno de sus hijos.

El acto fue presidido por el alcalde Emilio Beltrami y por la reina del Carrnaval María Paz Ponce y el teniente de alcalde delegado de Fiestas Evelio de Ingunza.