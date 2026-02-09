Hemeroteca del carnaval: El album de Paco Rosado hace 25 años

Publicación madrileña dedicada al carnaval. 1898

Número extraordinario de la revista ‘Cádiz-Madrid’. Según noticias recibidas de Madrid, dentro de pocos días llegará a nuestra ciudad el extraordinario de la revista ‘Cádiz-Madrid’, cuyos trabajos se han atrasado a causa de las pasadas fiestas de Carnaval .

En la misma se publican autógrafos, artículos y poesías de renombrados escritores gaditanos y madrileños, entre otros, de Emilio Castelar, Segismundo Moret, Bermejo, Beranger, Rafael de la Viesca, Javier de Burgos, Fernández Shaw, Dionisio Pérez, Ernesto López y otros.

En este número especial se publica también una crónica general de las notables fiestas y las agrupaciones que participaron en Carnaval la pasada semana en Cádiz.

Chirigota de los alumnos de Filosofía y Letras. 1994

La Delegación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras celebró ayer una fiesta de Carnaval, que contó con la actuación de la chirigota ‘Las especialidades de la casa’, formada por estudiantes del centro. La chirigota, con un tipo inspirado en las distintas especialidades que se imparten en la Facultad, cantó un pasodoble alusivo a la anterior ubicación del centro y un cuplé dedicado al decano.

Anécdota de Manuel Marqués sobre Pemán. 1995

El comparsista Manuel Marqués, habitual en las comparsas de Paco Alba, recordaba anécdotas de la chirigota ‘La hueste de don Nuño’ como aquella de un pasodoble dedicado al ministro de Trabajo que se hizo en una noche: “El pasodoble lo había escrito Pemán y nos lo trajeron para que lo cantaramos con la música de los duros antiguos pero la letra no entraba.

Paco Alba tuvo que cambiarlo a toda prisa.

Con tan poco tiempo no pudimos aprenderlo y tuvimos que cantarlo leyendo la letra, que llevábamos pegada al escudo

Por otro lado, el periodista del Diario, Antonio Pérez Sauci, fue el introductor en la presentación de la rúbrica sonora a la edición de los ‘Veinte años sin Paco Alba’, anoche en el Casino Gaditano.

El album de Paco Rosado Rodríguez. 2001

Uno de los grandes de la fiesta, un hombre imprescindible en la historia del Carnaval de Cádiz, falleció el 28 de diciembre de 2021 a los 73 años de edad. Columnista del DIARIO durante muchos años, revolucionó el mundo de la chirigota con los inolvidables e inigualables ‘Cruzados Mágicos’. Gaditano por los cuatro costados pisó por última vez las tablas del Falla con la comparsa ‘El bache’, en 1993.