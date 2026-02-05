Hemeroteca del carnaval: El álbum de Manolo Santander hace 25 años

Las comparsas abusan de las coplas inmorales. 1903

Hemos tenido un buen comienzo de Carnaval. Hemos visto máscaras admirables, gran número de bebés, sustitutos de los niños llorones de otros años, y varias señoras antiguas.

Muy ingenioso el automóvil que vimos en la calle Ancha empujado por un burro. En el capítulo negativo, las encarnizadas batallas de la calle Ancha, ya que los proyectiles son como balas, y el abuso de coplas inmorales por parte de las comparsas que obligaron a las señoras a retirarse de los cierros y balcones.

Los establecimientos de vinos están haciendo un buen negocio, llenando sus camarotes y terrazas. Por todos los rincones se cantaron las coplas de la comparsa ‘Los Lilas’, de Antonio Rodríguez ‘El Tío de la Tiza’.

Llenos absolutos en los bailes de Carnaval. 1928

Muy animados, como siempre, están resultando los bailes de Carnaval. En el Falla, organizado por el Círculo Mercantil, la concurrencia acabó con la existencia de serpentinas, más de siete mil. El fotógrafo Claudio Carbonell obtuvo unas cuantas placas. En el Casino Gaditano se sirvió la cena a las dos de la madrugada. Este año se eligieron reyes de la fiesta a Paz Enrile y a José Joaquín Rodríguez Guerra.

Aclaración sobre las fiestas de Carnaval. 1951

Para evitar equivocadas interpretaciones con relación a la salida de coros y demás agrupaciones, autorizadas por la autoridad, la Alcaldía de Cádiz hace saber al público que esta fiesta es completamente ajena a los antiguos Carnavales, ya suprimidos, pretendiéndose sólo conservar la tradición de los coros por su ambiente típicamente gaditano; por ello, queda absolutamente prohibido el uso de cualquier signo de aquellas fiestas, así como la venta de artículos relacionados con las mismas, siendo los infractores.

Las agrupaciones, con sus directores al frente, deberán presentarse mañana en el Gran Teatro Falla, donde a las seis de la tarde se ofrecerá la primera de las funciones del concurso, y a las diez de la noche, la segunda.

El album del Carnaval de hace 25 años: Manuel Santander Cahué

Manolo Santander falleció en 2019. El chirigotero, muy querido dentro y fuera del mundo del Carnaval de Cádiz, despertaba las simpatías de los aficionados por su constante buen humor y su forma de ser, sencilla y cercana. El mundo de la chirigota no se concibe sin Manolo, ni Manolo sin la chirigota. Le corresponde el honor de haberle compuesto el que se ha convertido en el ‘himno’ del Cádiz C.F.