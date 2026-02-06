Hemeroteca del carnaval: El album del Canijo hace 25 años

Las comparsas resultaron algo chocarreras. 1878

Después de los tres días de Carnaval podemos decir que ha reinado el buen humor a pesar del frío intenso que hemos padecido. Las estudiantinas han llamado la atención por lo bien ensayado de sus tocatas y voces y han recibido muchos plácemes. De otro género de comparsas, ya por su inventiva, ya por sus trajes o, si se quiere, por los chistes y agudezas de los que las forman, no hemos visto este año nada que contar; antes bien, podemos decir algo de ciertos grupos bastante chocarreros y de ciertas escenas reñidas completamente con la decencia que se han presentado en algunos sitios públicos.

Los saquillos no han escaseado, sobre todo en los barrios bajos y es una costumbre impropia de la cultura de Cádiz.

Carnaval, a bordo del ‘Reina Victoria Eugenia’. 1923

Llegó ayer a nuestro puerto el trasatlántico ‘Reina Victoria Eugenia’, procedente de Buenos Aires y Montevideo.

Según contaron algunos pasajeros, el día del paso de la línea del Ecuador coincidió con ser domingo de Carnaval , y con este doble motivo se celebraron grandes fiestas.

Por la tarde se improvisó una alegre mascarada que recorrió todo el buque, dando una nota de animación y pintoresca.

Hubo una comida de gala con lanzamiento de millares de serpentinas entre los viajeros, celebrándose luego el Carnaval en el hall, con baile de etiqueta.

Anoche, en la sede de la sociedad ‘Los claveles’, tuvo lugar el ensayo de la agrupación ‘Los voladores’, que este año cantarán por la calles de nuestra ciudad.

El pregonero Miguel Durán, en la ‘ostionada’. 1994

La llegada del pregonero del Carnaval de 1994, Miguel Durán, a la ‘Ostionada’ despertó gran expectación entre el público que se congregaba en San Antonio. Un ‘cachondo’ se acercó al presidente de Tele 5 y le dio un ostión al revés. Durán, que aún conserva la dentadura, aceptó la broma. Llamó la atención que el presidente de la Junta, cabeza visibles en los actos gastronómicos del Carnaval, no acudió este año.

El album de Antonio Pedro Serrano, el Canijo, en 2001.

Con la primera retransmisión de la final del concurso allá por el año 81 se quedó pillado y envenenado.

Pocos meses después, con tan sólo 14 años, sus padres tienen que intervenir para meterlo en una charanga de Sevilla porque estaba dando la vara en su casa porque no le habían permitido la entrada.

En el 83 ya pisó las tablas del Falla con ‘El dios Baco y los que formaron el taco’. Un grande del Carnaval.