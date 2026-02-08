Helmo ('Los hombres de Paco'): "No sé la fórmula mágica de los finales de popurrí, y si la supiera no lo diría"

Tocado por una varita y elegido por los dioses del Carnaval para ser unos de los custodios del Santo Grial chirigotero, Alejandro Sánchez Helmo es una de las promesas de la fiesta, en la que se ha hecho un hueco con su chirigota, la de Los Pibes, 'Los hombres de Paco', con la que ha cantado esta noche en la primera de las semifinales del COAC.

De compás va 'sobrao' y sus finales de popurrí son muy esperados y corren como la pólvora por grupos de WhatsApp y redes sociales. ¿Cuál es la fórmula mágica? "No lo sé, si la supiese tampoco la diría. Hago lo que me nace, lo que me sale. Y gracias a Dios la gente las acoge con un cariño especial. He tenido la suerte de mamar el Carnaval desde pequeño y puede que me venga de ahí. No sé. Me vienen cositas, las voy guardando, luego las rejunto, esto por aquí, esto por allí... Ha salido bien tres años, y lo mismo el año que viene no sale. Pero bueno, lo más bonito es que esperen tus coplas".

Al acabar la actuación, Helmo hablaba de "sensaciones maravillosas". "La gente ha estado con nosotros, nos ha funcionado todo. Y como grupo, otro día más para el recuerdo", apuntaba

Esta joven chirigota ha crecido tanto en tres años que ya es una de las esperadas. El "¡Que vienen los pibes!" con que el público la ha recibido así lo atestigua. "Nosotros tenemos dos entradas para cada uno y nuestras familias están en preliminares solo. Lo demás, pues es verdad que la chirigota no cae mal. Somos un grupo de amigos que hacemos Carnaval, que no nos metemos en 'na', que nos llevamos bien con todo el mundo. Esto muy halagado con que la gente nos espere y que cada vez que cantemos la plaza del Mentidero sea un festín", reflexionaba en el exterior del escenario.

Después del completo pase realizado, es lícito soñar con una final. "Yo te voy a decir la verdad: quiero volver. Como lo querrán las demás chirigotas. Por trabajo y por cositas ensayadas no va a quedar. Pero bueno, lo que venga 'vengó', como dice el Melo". admitía el chirigotero.

Helmo está viviendo unos momentos muy bonitos, que los hubieran disfrutado dos personas muy importantes en su vida que ya no están: su abuelo Pepón de Cai y su padre 'El perola', que fuera caja de muchas chirigotas del Noly como 'Las viudas...', por ejemplo. "Si ellos estuvieran aquí, todo sería diferente. Pero aquí estoy por ellos. Hay gente que hereda casas y yo he heredado Carnaval. Y es lo más bonito que tengo. ¡Va por ellos!".