Gran Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026: itinerario y horario

El Carnaval de Cádiz 2026 ya calienta motores para uno de sus días más esperados. La Gran Cabalgata Magna, uno de los actos centrales de la fiesta, se celebrará el domingo 15 de febrero y volverá a convertir la avenida principal en un río de papelillos, disfraces y coplas. Este año estará dedicada al mar, una temática que impregna buena parte de la identidad gaditana, y contará con nueve espectaculares carrozas.

Fechas y horas de la Gran Cabalgata

La Cabalgata Magna 2026 arrancará a las 17:30 horas del domingo 15 de febrero. El desfile comenzará en la plaza de Ana Orantes y avanzará por la avenida principal hasta culminar su recorrido en las Puertas de Tierra, punto tradicional de cierre del itinerario.

Como es habitual, el público empezará a ocupar los laterales mucho antes del inicio oficial. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes llegados de distintos puntos de la provincia y de fuera de Andalucía se concentrarán desde primeras horas de la tarde para no perder detalle.

Desfile dedicado al mar

La Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz 2026 estará dedicada al mar, hilo conductor de un cortejo que promete color y fantasía. En total desfilarán nueve carrozas, tres de ellas reservadas a las figuras principales de la fiesta: el pregonero adulto, el pregonero infantil y el Dios Momo.

El pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, el humorista Manu Sánchez, contará con una carroza inspirada en el escudo de Cádiz y el de Andalucía, en un guiño a la tierra que protagoniza la celebración. Por su parte, la carroza del pregonero infantil estará ambientada en el universo de los piratas, una referencia clásica vinculada al imaginario gaditano.

El resto de carrozas desarrollará la temática marina desde distintas perspectivas. Habrá propuestas inspiradas en cuentos y películas como La sirenita, Buscando a Nemo o Aquaman, Atlantis, que aportarán un aire cinematográfico al desfile.

También se sumarán creaciones centradas en escenarios más simbólicos como ‘Abisal, en las profundidades’, ‘El mar de Andamán’ o ‘El fondo del mar’. Todo ello convertirá la avenida en un gran océano imaginario por el que desfilarán figurantes, animación musical y espectáculos visuales pensados para todos los públicos.

Entradas y precios para la Cabalgata Magna

El mismo día del desfile, a partir de las 13:00 horas, se podrán adquirir localidades a través de los acomodadores autorizados, que serán los encargados de la venta en los tramos habilitados.

El precio será de 7 euros para la fila delantera y de 6 euros para la fila trasera. Estas zonas acotadas permiten disfrutar con mayor comodidad del espectáculo, aunque buena parte del recorrido es de acceso libre para quienes prefieran vivir la Cabalgata del Carnaval de Cádiz a pie de calle.

La Gran Cabalgata Magna volverá a ser un escaparate del ingenio y la creatividad que define al Carnaval de Cádiz y que cada febrero transforma la ciudad en una celebración colectiva.