La Final de Romanceros se celebra este jueves en el Palacio de Congresos: orden de actuación, intérpretes y toda la información necesaria

Imagen de la final de romanceros del año pasado en el Teatro Falla.

El Concurso de Romanceros de este Carnaval 2026 se ha visto afectado por las últimas suspensiones debido a las alertas meteorológicas, tanto por el aplazamiento de la última semifinal como por la reprogramación de sesiones y espacios que ha obligado a cambiar la sede de su final.

De este modo, si la previsión inicial era que la Final de Romanceros se celebrara este jueves 12 de febrero en el Gran Teatro Falla, finalmente se ha mantenido el día pero se ha visto trasladada hasta el Palacio de Congresos, ya que en el coliseo gaditano se disputa la Gran Final de la categoría infantil del COAC 2026, que no se celebró el pasado sábado por el aviso naranja por viento y fenómenos costeros, además de evitar los desplazamientos hasta la capital de varios grupos de la provincia cuyos municipios y carreteras se habían visto afectadas por las intensas lluvias.

A las 20.00 horas comienza, por tanto, la Final de Romanceros en el Palacio de Congresos con diez romances clasificados hasta esta última ronda. En este 2026 se ha producido un récord de inscritos, con 59 romanceros que han disputado siete semifinales. El orden en el que participarán en esta jornada definitiva para el reparto de premios será la siguiente según ha quedado determinado por sorteo:

1 'Los namber güan'. Romancero de los hermanos Barba, que en 2025 eran 'Los impresentables'.

2 'Er romanpeo', de Manolo Sánchez. El año pasado con 'Este tío es un hueso'.

3 'Un romancero de pelo', de Nazaret Jiménez. En 2025 sacó 'La colirio'.

4 'Los abrazafarolas'. Kiko Butrón y Txapela obtuvieron el primer premio el año pasado con 'Camina o revienta'.

5 'Cambié la Marsellesa por la Cuesta de las Calesas'. Sergio Torrecilla, (en 2025 salió con 'La historia de la familia sagrada') y Alicia Soria.

6 “Cogeslo ice". Francisco Javier Sánchez (Monano) y Francisco Javier Benítez, lograron en 2025 el cuarto premio con ‘El penúrtimo gaditano’.

7 'La mama'. María Domínguez Torrecilla (en 2025 con Sergio Torrecilla en 'La historia de la familia sagrada')

8 'Consumo cuidado'. Raúl Moreno Gómez y Álvaro Moreno Gómez, bajo la autoría de Miguel Ángel Moreno Gómez. En 2025, 'Los que fueron a Bayona y se quedaron sin corona'

9 'No hace frío, hace humedá'. Juan Antonio Díaz Valleras ‘El Yoana’ , en 2025 con 'Larga vida a la reina'.

10 'No me invites ni al convite', de Paco Ladrón de Guevara y Carmen Verdugo. El año pasado con 'Mi niño no ha hecho'.