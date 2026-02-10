Irene Vélez, Daniel Pradotti y Fernando Miralles inauguran las primeras exposiciones de la Casa del Carnaval de Cádiz este 2026

La Casa del Carnaval comienza a ponerse su tipo para este mes de febrero a base de exposiciones con las que reflejar la idiosincrasia de esta fiesta. Este martes han sido tres las muestras que se han inaugurado con Irene Vélez, Daniel Pradotti y Fernando Miralles como protagonistas.

'El Carnaval a lápiz', de Irene Vélez, ya se conoce bien estas paredes. El año pasado se inauguró esta muestra en una sala algo más pequeña que para esta edición se ha visto ampliada con doce nuevos retratos de personajes relacionados con el Carnaval y, por tanto, para dar cabida se ha desplazado a un espacio mayor.

Esta ampliación, como ha remarcado la concejala de Cultura, Maite González, tiene un marcado sello femenino con las incorporaciones de los retratos de Miriam Peralta, Milián Oneto o Pepi Mayo, aunque el rostro visible de esta ampliación no es otro que el pregonero de 2026, Manu Sánchez. Estos doce nuevos personajes carnavalescos se vienen a sumar a los clásicos que ya tenían las paredes de la Casa del Carnaval como su propio domicilio, con Manolo Santander, Yuyu, Selu, Gago, Pacoli, Ramoni, Bienvenido, Noly, Love, Antonio Martín, Adela del Moral, Eva la Hierbabuena y así hasta una treintena de nombres.

'El Carnaval a lápiz' de Irene Vélez / Jesús Marín

Vélez se ha mostrado muy agradecida de poder exponer y ampliar esta muestra, "yo por mi seguiría dibujando pero creo que la Casa del Carnaval no es tan grande", ha bromeado, para mostrar "todo el cariño y el respeto" con el que están hechos estos retratos a lápiz y carboncillo gracias a las magníficas fotos que le han cedido para poder plasmarlas.

Daniel Prada, más conocido por Pradotti, decora con sus fotografías en blanco y negro el Carnaval callejero bajo la denominación 'Callejerismos', con un guiño a su concida serie de cortos 'Gaditanismos'. Tal y como la ha definido Maite González, en estas dos salas se refleja el "carnaval de la calle, cómo se vive, cómo se disfruta, cómo se respira, y sobre todo entre amigos y compañeros" con un marcado arraigo en el barrio de La Viña.

Daniel Pradotti con sus fotografías expuestas en la Casa del Carnaval / Jesús Marín

Pradotti ha destacado que la esencia de esta serie de fotografías, alrededor de medio centenar, está "en la cercanía". Son carnavaleros callejeros que conoce bien y que, a buena hora y en medio de un ambiente distendido, "entre amigos", se han puesto delante de la cámara con naturalidad y sin ambages, aunque siempre con el tipo y el descaro que supone actuar en la calle.

Las fotografías individuales nos acercan a compartir una noche con reconocidos carnavaleros como José Flor, Inés Sánchez, Juan José Aguilar, Mariquilla Ríos, Raúl Moreno, Pepa Ripoll, Xuak Varela, Ketama, Andrés Ramírez o Silvia Pérez, con una nutrida representación femenina entre los protagonistas.

Finalmente, 'La calle es nuestra', de Felipe Miralles, aporta las notas de color a estas inaguraciones. Una treintena de instantáneas recopiladas desde los últimos treinta años en los que se refleja la evolución de esta fiesta, gracias a la unión de las aficiones del autor, "el carnaval y la fotografía", sobre todo relacionada con el carnaval de calle al que se reconoce "enganchado desde 1982 por culpa de 'Los cruzados mágicos" que le enamoraron "a primera vista".

La exposición 'La calle es nuestra' de Fernando Miralles / Jesús Marín

La muestra, su primera vinculada al carnaval, se basa en fotos de amigos, de familia, "entrañables para mí", expresa un emocionado Miralles al recordar a personas que ya no están o "fotos familiares" de hace años. En ellas aparecen diversos protagonistas de la calle como los Guatifó, Sergio Torrecilla , David Medina, del Carnaval más oficial como José Mari Acosta, componente de la chirigota del Selu, o el periodista Juan Manzorro.

Con estas tres exposiciones visitables, la Casa del Carnaval inicia el periplo de inauguraciones para este 2026 que se completará con otras aperturas en próximas fechas como 'Tipos de cuidado' de Joaquín Hernández 'Kiki', que se renovará por completo o la dedicada a Basilio Ruiz bajo la denominación 'El tango viñero'. Se unirá a la actual oferta de la Casa del Carnaval, como la exposición 'Carnaval de improviso. Retratos urgentes: la trasienda del COAC' de nuestro compañero de Diario de Cádiz Julio González.