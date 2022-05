Una final muy madura

Con un ambiente menos bullicioso que el vivido el miércoles pero con los grupos de la cantera dándolo todo sobre el escenario se celebró ayer la gran final juvenil en el Falla. Más huecos de lo habitual en el patio de butaca y menos jaleo que en ediciones precedentes para una final que abrió la la comparsa ‘Masa madre’. Tras ellos, por las tablas del Falla pasaron los siguientes grupos: La chirigota ‘Una chirigota pa que te rías’, el cuarteto ‘En la clase de hoy: cómo hacer un cuarteto’, la chirigota ‘El domingo me voy’, la comparsa ‘A los pies de la Caleta’, el cuarteto ‘Hotel Cadizvania’, la chirigota ‘This is Cádiz’, el cuarteto ‘Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas’ y la comparsa ‘Comparsa Los Cantananas’.

Fue un día emotivo para muchos de estos jóvenes que veían como cumplían el sueño de pelear por un premio en el Concurso.

Al filo de la medianoche, y después de casi 50 minutos de deliberación, el jurado compareció en el escenario y el secretario leyó el veredicto, que otorgó el primer premio en la modalidad de comparsas a ‘A los pies de la Caleta’; en chirigotas a ‘This is Cádiz’ y en cuartetos a ‘Hay quien dice que mayo no tiene fiestas’. Fue una entretenida final. Ahora a disfrutar de la calle.

Premios: