Faly Pastrana ('Los mentirosos'): "Lo que he traído al teatro, lo he traído yo y me lo llevo yo"

Faly Pastrana regresa con su coro una edición más y esta noche de martes, penúltima de preliminares, ha estrenado 'Los mentirosos' en el COAC 2026 con una temática en favor de la sostenibilidad y el cuidado de los mares y la naturaleza en general.

Una reivindicación que, según el autor, "hace falta porque hace falta fomentar la conciencia humana. Hay que impulsar actividades para que los niños vayan aprendiendo y motivarlos. Al humano hay que motivarlo para que hagamos cosas en pro del planeta, reciclar, beber agua del grifo. Cosas muy sencillas, que parece que no, pero son muy importantes".

Por este motivo, Pastrana explica que "lo que hemos hecho es buscar la sostenibilidad, impulsar que la gente se mentalice de que esto es muy sencillo, pero depende de todos. No podemos estar en plan pasivo, esperando que la bolsa la quite el otro o que te miren con mala cara", y ejemplifica con la mala cara que le han puesto algunos por quitarle una bolsa de plástico delante de los pies en la Caleta.

"Entonces no está uno mentalizado. Y eso es lo que intento decir", sintetiza, "porque lo vemos a diario, las tortugas enredadas en las redes que se mueren y parece que no nos duele". Insiste en la necesidad de mentalizarse y "de ahí la filosofía de este año del coro entero".

Una propuesta de coro clásico porque "con los 70 años estoy ya hecho a la antigua usanza". Tan clásico que ni artesanos utiliza esta agrupación que, explica, "todo lo que he traído al teatro lo he traído yo y me lo he llevado yo. O sea, el montaje que he hecho en el escenario, lo he hecho yo y me lo llevo igual. O sea, aquí no hay historia, no hay más artesano y más cosa que nosotros mismos".

Pastrana reivindica en el segundo de los tangos ofrecidos por 'Los mentirosos' respeto al Carnaval de Cádiz, "una de las fiestas más importantes que hay que cuidar", al igual que a la propia naturaleza. "La gente entra y sale por el teatro como si fuera un bingo", se queja, dejando los asientos vacíos cuando termina de cantar la agrupación a la que sigue. Una defensa que lleva a la esencia y a defender la pureza, como en el primer tango en el que le declara su amor a esa pieza esencial del carnaval gaditano.