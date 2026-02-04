¿Y el Falla no se cierra?

Después de tantos años combatiendo a la canalla carnavalera, tengo informantes por todas partes, una especie de resistencia en la sombra que lucha, sin éxito, todo hay que decirlo, por eliminar a esta lacra de una ciudad a la que don José María Pemán calificó como ‘Señorita del mar, novia del aire’. Si nuestro gran poeta levantara la cabeza y viera que esa señorita es una ordinaria y que el aire está viciado por las salivas voladoras de los comparsistas, se moriría otra vez. Pues bien, una de estas compañeras de la resistencia me llamaba anoche, interrumpiendo mi vigesimotercer visionado de ‘La túnica sagrada’ de Victor Mature, diciéndome que se había enterado de una posible suspensión del COAC este jueves, en la que se anuncia el Apocalipsis meteorológico. A la hora en la que escribo esto, Brunito ha cerrado todo lo que se puede cerrar en la ciudad para prevenir sustos, pero no el Falla. Increíble. Pierde la oportunidad de cerrarlo hasta el pregón de Semana Santa. Yde hacer lo mismo con los locales de ensayo y las peñas. Hoy miércoles hay peligro para alumnos y estudiantes, museos, centros de trabajo, bibliotecas... pero no para un teatro donde van a cantar esos mamarrachos y esas mamarrachas. Otro alcalde displicente con la carnavilandia. Bruno, qué decepción. Voy a dejar de votarte, estoy buscando algo más fuerte, más a la diestra, que meta en vereda a los maleantes de la purpurina.