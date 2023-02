"Nuestro estilo es decir cosas con letras reivindicativas, igual eso no le ha gustado al jurado"

Edu Brihuega, uno de los hombres fuertes del coro 'Al Andalus', reconocía que tras el fallo del jurado estaban "un poco descolocados. Quedarnos fuera entra dentro de las cosas que pueden pasar, es gusto del jurado, pero vernos puntuados casi como un coro de cuartos pues descoloca. Imaginamos que el estilo no les ha gustado, o las letras tan críticas, tan reivindicativas, es lo único que no me cuadra. Llevamos el mismo estilo que el año pasado, un estilo añejo, clásico, que es el que le gusta al Chapa, y tangos que dicen cosas, un popurrí que dice cosas. ¿Que lleva una ideología muy marcada? Pues sí, es en lo que estamos y en lo que vamos a seguir. Pero bueno, contentos porque sabemos que el coro ha gustado mucho. Es lo que más nos descoloca también. Otros compañeros coristas contaban con nosotros en la final, pero esto es el disgusto del primer momento y luego en la calle llegará la recompensa gorda con la gente".

Edu llegaba a preguntarse si no sería que “yo ya estaré un poco desfasado ya, o estoy hecho a otros concursos de otros años. No lo sé. Yo estoy acostumbrado a otro Carnaval, más reivindicativo que al que se hace hoy en día. Pero mi intención es seguir así porque es lo que nos gusta. Una agrupación que diga cosas".

Al preguntarle por el año que viene manifestó lo siguiente: "Ahora mismo es pronto para decirlo, pero la filosofía del coro y su forma de trabajar no van a cambiar. Ya, que salgamos o no pues aún es pronto. Hay que enfriar un poco todo y esperar a disfrutar en la calle. Ya se verá. No me lo he planteado todavía".

Edu ha dado un paso adelante este año con el coro y reconocía que “no he ensayado más en mi vida, ni con la comparsa. Este año he tenido la responsabilidad de afinar un repertorio, de montarlo, lo he sufrido más que saliendo solo de componente, y quizá te duele un poco más por eso”.

Por último quiso “felicitar a todos los grupos que han conseguido pasar a la final, a todos los compañeros”.