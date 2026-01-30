Erizada y Mejillonada 2026 en Cádiz: fechas, horarios y actuaciones

Nuevo fin de semana de sabor carnavalesco en la ciudad de Cádiz. Tras disfrutar de la Pestiñada Popular y la Ostionada, en la plaza de San Antonio, ahora el barrio de La Viña será el escenario donde se desarrollará la esperada Erizada, una de las grandes fiestas gastronómicas del Carnaval de Cádiz. Será este domingo, 1 de febrero, y coincidirá con la Mejillonada Popular organizada por la Peña La Perla de Cádiz.

Como en cada edición, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un gran ambiente carnavalesco por las calles gaditanas y degustar estos productos típicos que se consumen en las fiestas gastronómicas del Carnaval de Cádiz de manera gratuita. Ambos eventos tendrán lugar este domingo, 1 de febrero, a partir de las 13:00 horas.

Erizada de Cádiz 2026: fecha y programación

Este 2026, la Erizada celebra su 44º edición, consolidándose como una de las fiestas gastronómicas más esperadas por los gaditanos. Está organizada por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras e invitan a pasar todo el domingo entero en la ciudad disfrutando del carnaval y de la gastronomía.

La Erizada tendrá lugar el domingo 1 de febrero a partir de las 13:30 horas en la calle de la Palma, en pleno Barrio de la Viña, pero también en sus alrededores como el Cristo de la Misericordia, plaza del Tío de la Tiza e incluso La Caleta. Como cada año, los asistentes podrán disfrutar de una jornada muy animada donde se repartirán de forma gratuita alrededor de 300 kilos de erizos, acompañados de manzanilla y cerveza para maridar. Además, en la calle de la Palma habrá un escenario y acogerá un carrusel de coplas:

Mejillonada de Cádiz 2026: fecha y programación

También durante este domingo, la Peña Flamenca La Perla de Cádiz acogerá la 22º edición de la Mejillonada Popular, que comenzará a las 13:00 horas en la sede de la peña, situada en la calle Carlos Ollero. La entrada será gratuita, hasta completar aforo.

Actuaciones carnavalescas

La Herencia del Bisabuelo de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y el Noly

Antología Cádiz de mil colores

Antología Los Cleriguillos

Artista invitado: El Gran Harry de Paterna

Estas no serán las últimas fiestas gastronómicas, el próximo domingo, 8 de febrero, tendrá lugar la Gambada Popular en la Peña La Perla y la Chicharronada Popular, que vivirá su primera edición en la plaza de la Catedral, ambas serán a las 13:30 horas.