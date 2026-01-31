Las entradas para la Final de juveniles del COAC 2026 salen este sábado 31 de enero a la venta

Cola en el Falla para comprar entradas para las primeras sesiones de infantiles y juveniles del COAC 2026.

Las entradas para la Final de la categoría de Juveniles del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2026 salen a la venta este sábado, 31 de enero de 2026, a partir de las 10:00 horas. La Final tendrá lugar el 6 de febrero a las 17:00 horas.

Las localidades se pondrán a la venta en la taquilla del Gran Teatro Falla, facilitando así que los gaditanos y gaditanas puedan adquirirlas de forma presencial. Una vez que finalicen las colas, y si existieran localidades restantes, éstas se pondrán a la venta en Internet a través de la página web de Bacantix.

Hay que tener en cuenta que las agrupaciones finalistas tendrán reservadas un cupo de localidades para acceder a la sesión tal y como ocurre en las sesiones de semifinales.

Precios de las entradas para la Final de Juveniles del COAC 2026

Los precios para las entradas de esta última fase no se han modificado con respecto a la última edición. Para Butaca, Palco Platea y Palco Principal el precio será de 12 euros; Palco Segunda y Delantero Anfiteatro de 10 euros; Anfiteatro 8 euros; y Paraíso 5 euros.

La Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona. Con esta medida se facilita que un mayor número de público pueda acceder a la adquisición de entradas.

No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Será preceptivo que las personas de edad inferior a dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, para ello, se encuentra, en el teatro, a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización

Las entradas destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65 %, se pondrán a la venta el domingo 1 de Febrero, a partir de las 10:00 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra la documentación pertinente que acredite cualquiera de estas circunstancias.

Agrupaciones que pasan a la Final del Juveniles del COAC 2026

Comparsas

Las del patio

El caminito de vuelta

¡A toda máquina!

Plan B

Chirigotas

Las eurovisivas

Los duendecillos de los dos castillos

Cádiz: El videojuego

Los vengadoritos

Cuartetos