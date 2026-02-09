Duros pasodobles de 'La camorra' sobre bebés robados y el procesamiento de trabajadores del metal

La comparsa de Marta Ortiz continúa tirando dardos en este Concurso 2026. Con un mensaje transversal muy crítico desde su puesta en escena con la iglesia, su constante compromiso por la lucha feminista y pasodobles comprometidos que lanzan críticas directas mirando a los ojos. Este ha sido el caso del dedicado en semifinales a la jueza encargada del proceso judicial contra los disturbios ocasionados durante la huelga del metal del pasado año.

"Señora jueza humilladora de los obreros" comienza el primero de los pasodobles del pase aludiendo a los 24 trabajadores del metal que esperan juicio tras los altercados en las jornadas de huelga de este colectivo. La comparsa argumenta en esta letra que los empleados buscaban luchar por la dignidad de unos convenios que no se estaban cumpliendo, cuando se encontraron con la dignidad arrebatada por la jueza "con fianzas desmesuradas" para eludir la entrada en prisión.

La autora Marta Ortiz alaba la respuesta del pueblo, "quitándoselo del sueldo", para ayudar a abonar esas fianzas mediante las "cajas de resistencia, la de la humana decencia", mientras golpea también "el silencio sindical" cercano a la patronal. El pasodoble nombra a algunos de estos obreros para los que pide "trabajo digno".

En el primero de los pasodobles la comparsa se pone en la piel de una madre a la que le arrebatan su hija, recordando tantos casos de bebés robados que se dieron en la provincia durante el franquismo y los primeros años de democracia. Hijos supuestamente nacidos muertos y que nunca dejaban a sus madres verlos, lo que ha llevado a desenterrar años después esos féretros para comprobar si esa versión era cierta o la criatura había terminado en otras manos.

'La camorra' defiende a esas mujeres "solteras, pobres, prostitutas o violadas", "muertas en la deshonra", que sufrían el caso de una monja que las engañaba para entregar a esa hija a una familia pudiente seguidora del régimen mediante firmas falsificadas. La comparsa pide a la iglesia que repare el daño causado "por esta trama impune, sin pena ni castigo" y cuyos procesos judiciales han sido complejos y pocos han conseguido prosperar.