Análisis del tipo: 'La camorra', una multinacional sin chaquetas ni corbatas llamada Iglesia S.A.

La jerarquía eclesiástica convertida en una empresa multinacional que hace de la espiritualidad su negocio con tintes mafiosos. Esta atrevida caracterización, que acompañan con un mensaje tan crítico como directo, lleva el lujo y la ostentación encima pero caracterizado con toques oscuros. Un clero que mueve las altas montañas de la fe y el dinero con la promesa de salvar del fuego eterno a sus correlegionarios.

La escenografía de esta empresa, obra de Hoko, se centra en unos escalones que dan acceso al altar mayor donde se presenta la Papisa, para luego ir bajando según importancia en la escala social y profesional de esta compañía hasta las monjas, alfombra roja mediante.

En el forillo, las vidrieras laterales crean el espacio de un templo eclesiástico, con ilusión de mármoles en las paredes de las que vendrían a ser las capillas. Mientras tanto, la vidriera principal, redonda en el centro de la escena, lleva el logotipo de esta empresa Iglesia S.A. a modo de imagen de marca de una compañía multinacional.

En cuanto al tipo, el diseño original es obra de Keko Trinidad, realizado por Maura Revuelta que aporta su toque personal al concepto inicial.

Tal y como nos explica Pancho Revuelta, "la propuesta gira en torno a una jerarquía eclesiástica reinterpretada dentro del universo de la Camorra, repartida en un total de 16 personajes, organizados en distintos rangos", entre los que se encuentra una papisa, dos cardenalas, tres obispas, cinco monjas y cinco curas.

"Cada figura representa un escalón del poder dentro de esta estructura simbólica, combinando imaginería religiosa con una estética contemporánea, oscura y transgresora", argumenta. Además del tipo claramente reconocible de esta jerarquía, la pasamanería y otros elementos le dan la vistosidad de lujo y ostentanción gracias a los dorados, mientras que la estética mafiosa también está presente en algunos de los símbolos.

Los cinco tipos uno a uno

Desde Maura Revuelta nos desgranan cómo están realizados cada uno de los cinco tipos diferentes según la jerarquía de la multinacional.

La papisa El tipo de la Papisa está compuesto por varias piezas. El vestido en lamé dorado, adornado con pasamanerías, se entalla mediante un corsé en brocado rojo y dorado. La capa, realizada sobre la misma base del vestido, está enmarcada por vistas con aplicaciones de pedrería de cristal dorado, cosidas íntegramente a mano, y culmina con una gran aplicación central de motivo religioso. La capelina, como pieza estrella del diseño, está forrada con un tejido de piedras multicolor que enmarca la misma aplicación central de la capa, todo ello bordado artesanalmente tras muchísimas horas de trabajo. El tipo se completa con un gorro en forma de mitra papal, con aplicaciones a juego, aportando espectacularidad y jerarquía al conjunto.

La Papisa de 'La camorra' / Germán Mesa

Las cardenalas Las cardenalas parten de un vestido base en color granate, entallado mediante un corsé de tela diplomática, en referencia directa a los trajes de chaqueta de la mafia italiana. El conjunto se remata con pasamanerías, detalles en cuero y un citrino dorado metálico que aporta brillo y carácter. La capa y la capelina, realizadas en polipiel granate con print de serpiente, aluden simbólicamente al demonio. Estas piezas se completan con pasamanerías y un cuello de doble encaje blanco, creando un contraste elegante y perturbador. El tipo se culmina con un gorro de carnaval en polipiel a juego, con aplicaciones doradas y una corona de espinas en oro metálico, reforzando la iconografía religiosa desde una estética oscura.

El tipo de cardenala de 'La camorra' / Germán Mesa

Las obispas Las obispas visten un traje base de vuelo en tela ejecutiva, enriquecido con pasamanería en distintos puntos del diseño. Luce un escapulario en tejido de serpiente, teñido artesanalmente en el taller en un tono morado, rematado con bordados y diversas aplicaciones ornamentales. Completa el conjunto una capelina decorada con pasamanerías de distintos tamaños y un gorro de ala pequeña a juego, que equilibra la silueta y refuerza la coherencia estética del tipo.

El tipo de obispa de 'La camorra' / Germán Mesa

Las curas Los curas parten de un conjunto base de pantalón y blusa negra, rematados con pasamanería. Sobre esta base se incorpora un abrigo tres cuartos, con solapas en tejido de serpiente y mangas abullonadas en polipiel negra, aportando una estética marcada y provocadora, con un guiño de carácter sadomasoquista dentro del universo oscuro de la Camorra reinterpretada. El conjunto se completa con un cinturón de hebillas doradas, que acentúa la silueta y simboliza jerarquía y poder. Además, los curas portan un cinturón de cuero negro con una bolsa, símbolo directo de las treinta monedas, reforzando la carga narrativa y crítica del diseño. Todo el vestuario se encuentra profusamente rematado con adornos y pasamanerías. Como elemento icónico, llevan un alzacuello a modo de collar y culminan el tipo con un gorro de ala ancha decorado con cristales y una cruz, aportando dramatismo y cierre visual al conjunto.

Las curas de 'La camorra' / Germán Mesa

Las monjas Las monjas presentan una estética más urbana y agresiva, evocando la figura del ladrón dentro del universo de la Camorra. Visten un mono confeccionado en tejido de serpiente en cuero, aportando una imagen transgresora. Sobre el mono, se incorpora un escapulario blanco con pasamanerías doradas, con hombros en punta que se rematan con flecos dorados, aportando elegancia y fuerza visual. El tipo se completa con una mascota con velo que simula una cofia, reinterpretando el tocado tradicional desde una lectura simbólica y contemporánea.