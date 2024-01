Un día muy especial para Kichi

José María González 'Kichi' dejó de ser alcalde de Cádiz pero mantiene su afición por el Carnaval de Cádiz, fiesta a la que profesa gran admiración y de la que ha sido activo participante durante tantos años en diferentes agrupaciones. Ahora que se inicia un nuevo concurso carnavalesco, reconoce a través de las redes sociales que "hoy para mí es un día muy especial", según expresó como comienzo de una emotiva carta en la que expone sus sentimientos actuales ante el inicio del COAC.

"Se dice pronto pero es el primer año en mucho tiempo que voy a tener el gustazo de vivir el Carnaval de Cádiz como un mero aficionado. Y eso, como las grandes cosas en la vida, no tiene precio", continúa la misiva que Kichi ha compartido en sus redes sociales.

"Qué suerte Cádiz de tener una fiesta como esta que se cuela en las entrañas y que te remueve por dentro, que te provoca el pellizco y te conecta con lo que eres, con tus orígenes, con tu forma de ver la vida y sentirla".

González continúa expresando sus sentimientos y abriéndose a la sociedad gaditana reconociendo que "hoy me enfrento a un concurso del Falla -el COAC suena a rana- sin el veneno más mínimo, sólo armado con la incertidumbre y la ilusión del aficionado, deseando que me sorprendan, mirando con ojos limpios y disfrutando a pecho descubierto. Atrás dejo mucho bonito y renuncias muy grandes, porque siendo alcalde no pude vivir ni el concurso ni la calle como quería, como siempre hice, como siempre sentí".

Y el balance continúa. "Pero hoy, después de todo, estoy aquí. Un 9 de enero con el gusanillo en el estómago. Porque esto vuelve y para mí, vuelve como hace años que no volvía. Qué suerte la mía. Y qué suerte la tuya que estás deseando, como yo, que se suba el telón del Falla, que las agrupaciones te regalen sus coplas y que la libertad vuelva a brotar de las gargantas, de las guitarras y de los tipos".

Y concluye con un viva a la fiesta "Y que ese inmerso manto creativo que es el Carnaval de Cádiz nos cubra un año más por febrero. Viva Cádiz y viva nuestro Carnaval", finiquita el ex alcalde y gran aficionado vigente a la fiesta gaditana.