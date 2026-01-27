La decimo séptima sesión de preliminares del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

El Teatro Falla vivirá esta noche la que sería la última función de las preliminares del COAC 2026. Será decimoséptima sesión pero aún quedará por celebrarse la novena, que quedó aplazada a este miércoles por el luto por el accidente de tren de Adamuz. Así, y con un día más que esperar el veredicto del jurado, esta noche será el turno de la chirigota del Bizcocho, además del coro de Pastrana. Vuelve Antonio García el Alemania como componente de la comparsa 'La condená' y la chirigota de José Miguel Choza con 'Los de la tribu de al lado'.