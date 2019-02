La peor noche del Concurso

Sesiones como las que se vivió anoche en el Gran Teatro Falla son de las que no hacen afición, confirmando la tónica general de lo que se está viendo en el actual Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Si a priori el cartel no invitaba mucho a que la calidad emergiera entre las coplas, el resultado final superó a lo esperado. Y es que la chirigota 'Los dependentistas', de José Antonio Alvarado, no supo defender su condición de cabeza de serie en la 18ª función de la primera fase al ofrecer un flojo repertorio. Este grupo sevillano, con premios en su historial, decepcionó con una idea de la que no supieron sacar muchos golpes.

Tampoco mostró un nivel aceptable la comparsa 'El patio del 75', de Raúl Gálvez y Andy Morales. Sí dejó algunos detalles simpáticos la chirigota 'Esto está vigilao', de Luis María Rodríguez Rondán y Carlos Pérez.

