El Corte Inglés inaugura dos exposiciones sobre Carnaval este sábado en sus instalaciones

El centro comercial Bahía de Cádiz de El Corte Inglés inaugura este sábado dos exposiciones dedicadas a temática carnavalera como viene haciendo cada año por estas fechas. El alcalde de Cádiz, Bruno García, será el encargado de la inauguración de ambas a las 14.00 horas.

Las exposiciones están organizadas por El Corte Inglés con la colaboración de las Bodegas Páez Morilla y tendrán como protagonistas a uno de los personajes más conocidos del Carnaval de Cádiz, como es José Guerrero Roldán Yuyu, mientras la otra muestra está dedicada a los tatuajes de temática carnavalera.

En concreto, la primera de ellas se denomina 'La Chirigota del YUYU, “EL TRIUNFO DEL HUMOR ABSURDO”. La exposición propone un recorrido por los 40 años de trayectoria carnavalesca de uno de los grandes genios del humor gaditano. Desde su debut en 1986 hasta hoy, la obra del autor ha traspasado las puertas del Gran Teatro Falla, llevando el humor surrealista gaditano a todo el territorio nacional. Este año, Yuyu celebra cuatro décadas de chirigotas, manteniéndose como un auténtico referente y “catedrático” del humor absurdo.

La segunda exposición “CARNAVAL EN LA PIEL” está formada por 16 fotografías en blanco y negro y pinceladas de color. Comparsitas, chirigoteros, público de a pie. Dieciséis andaluces fanáticos del carnaval se prestaron a las cámaras de Canal Sur para un proyecto llamado precisamente así, 'Carnaval en la piel', con el que se rinde tributo a los aficionados que apoyan la fiesta con la mayor de las pasiones, la de grabársela con tinta indeleble en la piel.

Un proyecto colectivo de los trabajadores de Canal Sur Cádiz con el que quieren contribuir a enriquecer una de las más importantes expresiones populares de nuestra tierra.

Las muestras, que están situadas en la segunda planta del Centro Comercial Bahía de Cádiz permanecerán abiertas al público hasta el domingo 22 de febrero en horario comercial.