Un coro reivindica en el COAC 2026 la necesidad de intérpretes de signos en el concurso del Carnaval de Cádiz

Las coplas críticas son una constante en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, pero no tantas en las que se predica con el ejemplo. Y eso, justo, implicarse, es lo que ha hecho el coro de Huelva 'Dame veneno' que ha reivindicado en una de las sus letras la necesidad de contar con intérpretes de signos en el certamen de coplas del Carnaval de Cádiz.

La agrupación, que cuenta con la pluma de Rafael Adamuz Santos, ha dedicado el segundo tango de su actuación en la tercera sesión de preliminares a esta petición que no sólo han realizado con sus voces, también con sus manos para que fuera entendida por todas las personas sordas aficionadas al Carnaval de Cádiz.

Eva, una de las integrantes del grupo, ha sido la encargada de enseñar al resto de sus compañeros la letra en lenguaje de signos que se ha podido ver y escuchar sobre las tablas del Gran Teatro Falla y, como ha explicado el letrista, este tango partió de la experiencia de la corista con sus padres. Así, aseguran, "hay muchas personas sordas en Andalucía aficionadas al Carnaval y cuantos más barreras se eliminen para que puedan disfrutar y participar" más "involucrado2 se verá este colectivo.