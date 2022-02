El coro de Los Niños no estará en el Concurso de Agrupaciones de 2022

Otras baja sensible para el Concurso de Agrupaciones 2022. El coro de Los Niños faltará a la cita del Gran Teatro Falla que se celebrará presumiblemente en mayo. En un comunicado emitido esta mañana, el grupo liderado por Nandi Migueles achaca su ausencia a "la premura de tiempo para los ensayos, la incertidumbre sanitaria, la cercanía del concurso 2023, los problemas personales de algunos de sus componentes y la responsabilidad de presentar un coro con un mínimo de calidad necesaria". Todos estos condicionantes "han hecho que tomemos esta triste y meditada decisión, la cual esperemos que nuestros aficionados entiendan".

El coro anuncia que el tipo y la idea de 'Aquí no se rinde nadie' queda pospuesta para el año 2023, "el cual creemos que por ser y significar algo tan especial para nosotros en particular necesita de una dedicación especial también. No podíamos forzarlo".

Por otro lado, el coro anuncia que continuará con los ensayos para preparar un espectáculo callejero "para este próximo carnaval veraniego". Será "un espectáculo urbano y moderno, distinto a cuantos hallamos podido presentar anteriormente, que nos sirva para matar el gusanillo del concurso y divierta a todos, veraneantes y propios". El veterano coro, que nació en 1984 con 'La vida es sueño', desea "a los demás grupos mucha suerte en su andadura" y pide perdón "al que se sienta defraudado por nuestra decisión".