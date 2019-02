Canijo: "La experiencia con Julio Pardo ha sido una pasada"

Antonio Pedro Serrano, El Canijo, es uno más de 'El Batallitas' que llenan el pasillo derecho de la trasera del Falla. Con su tipo del coro puesto, atiende a los medios que le preguntamos por esta nueva andadura ¿Pero usted sale en el coro?. Nos pica la curiosidad. "No. Es que no puedo estar con una boina y un fular puesto", bromea, "prefiero venir así".

El autor sevillano se mete de lleno en el coro de Julio Pardo. Aunque había colaborado alguna vez en este modalidad, "es la primera vez que doy tanto la cara", explica antes del estreno. Y la experiencia, "ha sido una pasada". Compartir creación con Pardo no le ha podido ir mejor. "Nos gusta mucho", decía "muy ilusionado".

De hecho, no está casi nervioso y"cuando me pasa esto normalmente es que van a pasar cosas buenas". Por eso, no descarta seguir con este tamden, "eso significaría que ha ido todo bien". "De momento, quiero disfrutar de esta experiencia y cuando termine todo ya pensaré".

El propio Pardo comentaba en una entrevista a Diario del Carnaval que estaba "encantado". " Porque si Antonio Rivas era obsesivo este es un enfermo, de los que te manda en un correo 11 cuplés y al lado tres versiones diferentes y sus correcciones. Vamos, tengo repertorio para tres coros. Es un enamorado del Carnaval y hemos congeniado muy bien. Creo que vuelve a haber un tándem productivo", comentaba.

Rivas: "Vengo a visitar la casa de unos amigos"

Antonio Rivas no se ha perdido la actuación del que tantos años ha sido su coro. "Vengo de visita a casa de unos amigos", apuntaba.

El autor este año del cuarteto 'Matando el gusanillo' cree que al coro le ha venido bien "una renovación". "Está bien que al coro se le ve con ojos de novedad, además de los de calidad, y también la afición puede ver que se pueden hacer cosas nuevas con un letrista de lujo como es el Canijo", comentaba.