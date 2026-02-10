Convocado el premio 'Antifaz Violeta' por la Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual y de Género en el Carnaval de Cádiz

La Asociación Vecinal del Pópulo y San Juan Los tres Arcos organiza el XI Certamen de Coplas por la Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual y de Género en el Carnaval de Cádiz premio 'Antifaz Violeta 2026', queriendo reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, y la violencia cero a las mujeres. La asociación vecinal promueve este certamen para que todas las agrupaciones carnavalescas que deseen participar se inscriban en el concurso, y así reivindiquen, a través de sus letras, el derecho a la diversidad e igualdad entre todos los colectivos.

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz colabora con Los tres Arcos en la revisión de las letras y el asesoramiento de su Servicio Municipal de Uso no Sexista del Lenguaje.

Podrán participar todas las Agrupaciones Carnavalescas, tanto las inscritas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, en la categoría de adultos/as y en cualquier modalidad (coro, comparsa, chirigota y cuarteto), así como las agrupaciones de calle participantes en 2026.

Cada agrupación podrá presentar a concurso una sola letra. La letra presentada al certamen deberá tener como tema uno de estos dos ejes fundamentales:

-El tratamiento del tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en cualquiera de sus aspectos, y su compromiso contra la violencia hacia las mujeres.

- El tratamiento en pro de los derechos de las personas pertenecientes a los colectivos LGTBI de la ciudad, y por extensión en lucha por el reconocimiento, la visibilización y la sensibilización de la sociedad sobre la situación de estos colectivos.

Las agrupaciones inscritas participarán en el certamen que se celebrará el Lunes de Carnaval día 16 de febrero a las 15.00 horas tras la constitución del jurado, situado en el Arco de la Rosa del Barrio del Pópulo, (en las escaleras de la Catedral), donde deberán interpretar la copla, cuya letra presentan a este certamen.

El primer premio está dotado con 1.500 euros y placa, siendo de 1.000 euros el segundo y 500 el tercero. El plazo de inscripción acabará el 14 de febrero. La única vía de inscripción admitida será el siguiente correo electrónico: antifazvioleta26@gmail.com. Ahí se enviará la solicitud, letra y comprobante de la fianza, así como el documento de inscripción firmado por el representante legal.