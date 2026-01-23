Convocado el IV Premio María Zambrano en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

La fundación María Zambrano de Vélez-Málaga y la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro de Cádiz han convocado el IV Premio María Zambrano del Carnaval de Cádiz. Este concurso premiará las coplas relacionadas con el pensamiento de María Zambrano, que fomenten la promoción de los valores como el compromiso social, la libertad o la igualdad de la persona frente a la discriminación por sexo, raza, nacionalidad, color de la piel, religión, lengua o cualquier otro motivo que quiera anteponerse al valor supremo de la dignidad de la persona.

En el certamen, se podrá inscribir cualquier agrupación de las categorías de adultos, infantiles y juveniles, pudiendo interpretar la copla a concurso en cualquier fase excepto en la final. Un jurado integrado por Antifaces de Oro seleccionará seis coplas de las que se presenten al concurso para que miembros de la Fundación María Zambrano elijan la que se alce con un premio dotado con 2.000 euros más IVA.

Este galardón y su dotación mediante cheque expedido por la organización serán entregados en la gala de entrega de premios del COAC 2026 y de los Antifaces de Oro en el Teatro Falla.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web de la Fundación María Zambrano (https://fundacionmariazambrano.org/). Asimismo, las inscripciones pueden formalizarse a través de los correos mediosiglo@live.com y fmzambra@fundacionmariazambrano.org.