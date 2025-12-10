La ONCE convoca la XXXIII edición de sus premios Fermín Salvochea en el Carnaval de Cádiz

La comparsa ganadora de la edición de 2025, 'El loco de los empeños', recibiendo el premio.

La Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha hecho públicas las bases de la XXXIII edición de los Premios Fermín Salvochea que convoca para premiar las letras más comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz.

Las bases del Concurso establecen un primer premio dotado con 3.011 euros, un segundo premio de 2.011 euros y un tercero de 1.011 euros con trofeo para los autores. El jurado podrá otorgar un accésit dotado con 711 euros a la agrupación que destaque por alguna circunstancia especial.

En el Concurso puede participar cualquier agrupación en la modalidad de coros, comparsas, chirigotas o cuartetos, en las categorías de infantil, juvenil o adultos (criterios estos coincidentes con los establecidos por el concurso oficial del Carnaval de Cádiz). Los participantes deberán enviar la letra o letras que presenten a la ONCE de Cádiz (C/ Acacias, 5 11007 Cádiz) desde este 10 de diciembre hasta el viernes 20 de febrero de 2026.

El jurado se reunirá y emitirá el fallo el miércoles 25 de febrero de 2026. Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito del Carnaval, de la Comunicación y/o de Carácter Social.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro del Títere de la Tía Norica de Cádiz el próximo 5 de marzo de 2026.

El pasodoble ‘Se tocan para hablarse’, de la comparsa ‘El loco de los empeños’, con letra del vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, ganó el primer premio en la edición del año pasado con una letra dedicada a las personas con sordoceguera. El segundo premio fue para la comparsa ‘¡DESOBDC!’ por la letra de su pasodoble ‘Peleando toda la vida’, de Germán García Rendón, y el tercero para el coro ‘El gallinero’, por la letra de ‘Un peligro para la patria’ de Antonio Bayón.

Las bases de esta nueva edición 2026 pueden consultarse en: https://www.aacuc.es/bases-de-concursos/.