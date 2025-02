La comparsa David Carapapa sorprende con su pasodoble a Martínez Ares: "No has sido buen compañero"

La comparsa de David Carapapa sorprendió en su pase de semifinales con un pasodoble dedicado a Antonio Martínez Ares. El autor de 'La resistencia' lanzaba algunos piropos a Ares, esperaba la recuperación de los dolores de cabeza de Ares, "para demostrar tu talento con otra obra maestra" pero también le lanzaba algunos dardos, asegurando que no ha sido buen compañero del comparsista.

"Los dos sabemos que conmigo no has sido buen compañero", apuntaba la letra. "Unos te sufren sólo en febrero y yo te sufro to el año entero", añadía. Y aunque terminaba alegrándose de que un día vuelva, "sin rencor" y porque "en el fondo" estoy "deseando de beberme tu veneno cada año por febrero", en la última frase sentenciaba que "en vez de apuñalarnos luchemos por nuestra fiesta".

Luego, en declaraciones a Onda Cádiz, David Marquez Mateo, sin desvelar mucho más, afirmaba que "lo dicho, dicho está". "No ha sido buen compañero conmigo, lo digo en la letra y lo vuelvo a repetir", manifestando también que es "uno de los grandes de la historia y cuando el está el Carnaval lo es un poquito más ".

La letra del pasodoble de 'La resistencia' a Martínez Ares

Comparsa, La resistencia - Semifinal

Con los colmillos gastaos, de tanto como he mordido, soy un loco resabiado, ya cansado y dolorido.

Tú de nuevo un emitaño que ha dejado a su rebaño descansando en el redil.

No puedo llamarte amigo, ni querido o conocido y te canto desde aquí

lo mismo que tú cantaste: nadie se muerte por nadia ni yo me muero por ti.

Si desde luego de tu regreso me alegré como el primero,

los dos sabemos que conmigo no ha sido buen compañero.

Unos te sufren solo en fefrero y yo te sufro to el año entero.

Ojalá que te mejores y por fin descaparezcan esos madltos dolores de tu bendita cabeza,

que otra vez te soplee el viento para que vuelvas con fuerza a desmostrar tu talento con otra obra maestra

Si yo sigo resistiendo aquí te estaré esperando con el corazon abierto y en el fondo deseando de beberme tu veneno cada año por febrero.

Y sin rencor me alegraré cuando de nuevo te vea entrando por la puerta

A ver sin engachamos al Tino que Jesús ya está de vuelta

pero en vez de apuñalarnos luchemos por nuestra fiesta, luchemos por nuestra fiesta.