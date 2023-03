La comparsa 'We can do... Carnaval' recibe el Premio Racimo en Jerez por su compromiso en sus letras con el feminismo

Marta Ortiz, autora de la comparsa feminista 'We can do... Carnaval' de Cádiz, ha recogido "con mucha emoción" el Premio Racimo 2023, que otorga la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, en un acto en el que ha asegurado que han recorrido un camino "muy difícil y complicado" tras su participación en mayo de 2022 en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, donde llegaron a disputar la final con letras comprometidas con el feminismo.

"No ha sido ninguna excepcionalidad, ninguna excepción, el que cuando una mujer toca un paraíso que ha estado reservado históricamente para ellos, también toca la misoginia y el lastre y el maltrato", ha denunciado Ortiz en su discurso de agradecimiento de este miércoles, recogido por Europa Press, en referencia al acoso que esta agrupación recibió el año pasado a través de redes sociales y que han seguido sufriendo este año con 'Las musas', la comparsa con la que han participado en la última edición del COAC en febrero de 2023. En esa línea ha reprochado el machismo existente en el mundo del carnaval.

En su intervención, Ortiz ha lamentado las vivencias "patriarcales, negativas y hastiantes" que lleva soportando las mujeres que conforman su grupo desde que salieron en el COAC de 2022, al que acudieron con un repertorio de letras reivindicativas en las que ponían el foco en temas de la agenda feminista como la explotación sexual, la violencia de género o cuestiones como el miedo de las mujeres a llegar sola a casa de noche "y ser un nuevo caso" de violencia sexual, entre otros asuntos.

Tras recoger el Premio Racimo de manos de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, Ortiz ha agradecido el posicionamiento claro del Consejo Local de las Mujeres de Jerez a favor de la abolición de la prostitución, recordando las violencias que sufren las mujeres prostituidas al ser consideradas "objetos" por los proxenetas y "puteros".

Acompañada por sólo cuatro integrantes de la comparsa, Ortiz ha pedido disculpas a las personas presentes por no poder reunir en este día "a las 15 guerreras" que componen su agrupación ya que "todas somos trabajadoras". Con una guitarra, han cantado algunos de los pasodobles y cuartetas del repertorio de 2022, por el que se les ha reconocido con este Premio Racimo.

Cabe recordar que el jurado de estos premios, formado por periodistas de los medios de comunicación de Jerez, así como el Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de esta ciudad, otorgó este reconocimiento a la comparsa 'We can do... Carnaval' por "su gran logro con respecto a la ocupación por parte de las mujeres de espacios públicos y culturales de tradición masculina" e introducir "nuevos lenguajes diversos y en tono reivindicativo contra el patriarcado", logrando "un hito" en el Gran Teatro Falla "y en la historia del Carnaval de Cádiz".

La comparsa, dirigida por Beatriz González Montemuiño con letra y música de Marta Ortiz, fue la primera que participaba en el COAC de Cádiz con autoría y dirección femenina y compuesta enteramente por mujeres, incluidos los instrumentos, además de llevar en su repertorio letras que reivindicaban la ruptura con los esterotipos tradicionales que han lastrado de forma histórica la vida de las mujeres.

En su primera participación en el COAC alcanzó la final del concurso en el Gran Teatro Falla, ganándose por el camino las críticas de los aficionados al carnaval, que no dudaron en cargar contra esta comparsa y sus letras.