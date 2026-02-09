COAC 2026| Rober Gómez: "Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida"

Pletórico Rober Gómez y pletóricos sus 'Robin'. Así sale de su pase semifinal la chirigota del barrio de Santa María. "Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. Amo el Carnaval y amo a mis amigos, entonces, la combinación ha sido muy bonita. Nosotros venimos aquí con mucha humildad, pero cuando se conecta con el público, cuando la gente muestra ese cariño, es muy bonito. Estoy muy feliz", dice el autor.

Una de sus grandes bazas para lograr esa conexión ha sido una fórmula en los cuplés con forma, pero también con fondo. Un método que Gómez no se quiere arrojar -"al César lo que es del César"- y de su sitio a su guitarra Daniel Albaiceta, que colabora este año en la autoría de la agrupación. "Yo tenía muchas ganas de salir con él, y pensó esto a principios de septiembre y para mi gusto es una idea brillante. Ya en noviembre me dijo que no le gustaba tanto porque él, que es callejero, no está tan acostumbrado a la presión, pero yo lo animé porque es que nos hemos divertido mucho haciéndolo. La verdad es que me he divertido mucho haciendo la chirigota", confiesa.

Diversión y fidelidad a sus ideas. Dos pilares "irrenunciables" para Rober Gómez. "No escribo una letra sin sentirla", asevera con especial referencia al pasodoble sobre la lucha obrera por el convenio del metal que todavía se cobra una veintena de detenidos. "A mí me emociona mucho ese tema porque la gente se cree que yo me he amado carnaval, bueno y así es, pero lo que le daba a mi casa dinero, el dinero que se subía de Los Pabellones es de gente de Astilleros. Como he dicho en el pasodoble, y no es broma, Los Pabellones olía a hierro porque la gente del metal estaba allí. Hemos tenido muchos clientes de Astilleros, mi padre tenía muchos amigos entre ellos, por eso es un tema que me toca muchísimo y que me importa", explica.

Así tras este pase, sentido, divertido y que ha contado hasta con el cameo del pregonero Manu Sánchez -"al que se lo agradecemos muchísimo porque es un tío que sin ser de Cádiz suspira por la gente de Cádiz"-, Rober Gómez está "satisfecho". "Hombre, si el viernes hace falta una agrupación que tenga que demostrar un poquito de gaditanismo, pues venimos, y si no, pues ahí seguiremos en la calle", valora el coplero que este 2026 cumple "20 años sacando agrupaciones" pero que no se le va "la vida en esto". "Habré tenido mis años más de veneno o lo que sea, pero lo más importante y lo más bonito que he vivido son esta serie de noches con 'Los robin', y con esto me voy a quedar".