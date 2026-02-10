COAC 2026: Rafael María Pastrana interpone una demanda por acoso y amenazas tras su pasodoble a Sevilla

La repercusión del pasodoble que cantó la comparsa 'El hombre de hojalata' en la fase de cuartos de final contra lo que el grupo entendía como especulación inmobiliaria sevillana en Cádiz va a llegar a los juzgados. Su autor, Rafael María Pastrana, ha colgado este martes un video en TikTok anunciando que ha interpuesto una demanda "contra una persona que desde este pasado sábado me está acosando, insultando y amenazando de forma privada por las redes sociales". El asunto "está en manos de mi abogado, está en manos de la Policía, y voy a tirar para adelante con esto".

Pastrana señala que a pesar de haber bloqueado a esta persona en las redes, "se crea nuevas cuentas para este fin". Pero hoy "esta persona ha dado un paso más y amigos míos me avisan de que estaba poniendo cosas sobre mí ya de forma pública, con una serie de acusaciones gravísimas que evidentemente no voy a dejar pasar por alto", destaca Pastrana en el video.

"La letra que le he escrito a Sevilla puedo entender que haya creado controversia y malestar. Una vez en frío, reconozco que está mal hecha. Cuando presentamos la letra ninguno del grupo le vimos el peligro, el peligro de herir la sensibilidad de gente que no lo merece. No supimos verlo y tiramos para adelante. No pensamos que iba a generar tanto", asume el coplero.

"Esas personas tienen todo el derecho del mundo a manifestarlo, a decir que la letra es una mierda básicamente y que yo como autor soy malísimo, pero hasta ahí"

"Pero cuando tanta gente me ha manifestado que se ha sentido herida con la letra, asumo las consecuencias, entono el mea culpa y me merezco todas las balizas del mundo. Es un error que asumo. Sevilla es una ciudad que amo y donde tengo muy buenos amigos. Me deja mu mal sabor de boca haber herido a gente a la que tengo mucho cariño. Si han sentido que he generalizado con esta letra, no era mi intención. Esas personas tienen todo el derecho del mundo a manifestarlo, a decir que la letra es una mierda básicamente y que yo como autor soy malísimo, pero hasta ahí".

Incide Pastrana en que "más allá no lo voy a permitir y no creo que lo merezcamos nadie. La gente del Carnaval también tenemos familia. Y yo tengo mucha gente que me quiere, no solo tengo enemigos".

El pasodoble en cuestión fue interpretado en la fase de cuartos de final. En la letra, la comparsa cantaba que "no me importa que te quedes con nuestras playas, el Cádiz o el Falla, pero Sevilla, qué te has creído... quita las manos de nuestra gente". Esta copla obtuvo la contestación de la chirigota del Bizcocho, que le dedicó un cuplé, lamentando el autor sevillano la generalización que en la misma se realizaba sobre sus paisanos.

No ha sido el mejor concurso para Rafael Pastrana y su comparsa, donde también compone su hermano Marcos. Rafael se desvaneció en bambalinas nada más acabar la actuación en cuartos y tuvo que precisar de asistencia médica.