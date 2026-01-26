COAC 2026| Julián Delgado ('La carne-vale'): "Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí"

Mientras Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco daban forma a 'La carne-vale', el trabajo de los autores a los que prestaron sus voces en sus amplias trayectorias carnavaleras "cobró otra dimensión". "Pensaba en Tino Tovar, en David Carapapa, Juan Carlos, Luis Rivero... Es como lo que me dijo Germán (García Rendón) en una conversación que mantuvimos los otros días. Una comparsa es bregar, bregar con mayúscula. Y así es. Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, es muy complicado poner una comparsa en el Falla", explica el comparsista que pisó la última vez el Falla en 2023 con 'Si caminito del Falla' de Tino Tovar.

Con todo, Delgado asegura que todo merece la pena "por estos momentitos", dice, en referencia a la cariñosa acogida del público del Gran Teatro Falla en esta décimo sexta preliminar donde se han sentido "muy cómodos cantando".

Y es que en este grupo alentado por el tandem Delgado-Gallardo destacan algunos comparsistas relevantes de su generación y, de hecho, en la reunión está el germen de este grupo. "La verdad es que nosotros hace un par de años intentamos volver a reunir el grupo de 'Guadalupe', pero no llegó a buen puerto. Eso se quedó ahí y este año Javi y yo íbamos a sacar algo para la calle, pero empezamos a componer y dijimos, pues está guay, esto se puede llevar al Falla. Pero bueno, ¿quién iba a querer salir con nosotros? No teníamos lugar de ensayo, ni dinero para vestirnos, pero el universo nos lo ha ido poniendo todo delante y a toda este gente nuestra con mucha alegría", se congratula sobre sus componentes entre los que se encuentran comparsistas como Queco Trinidad o Kike Jiménez, además del propio Javi el Loco, "que es el único con el que no he discutido ni una sola vez en todo este tiempo", ríe.

Y es que los autores de 'La carne-vale' también querían "recuperar un carnaval de antaño", el de "nuestra juventud" y "pasarlo bien". Cosa que, como resalta, "estamos empezando a degustarla ahora". Así, Julián Delgado no tiene problema en conformarse "con que la comparsa haya gustado hoy, luego, ya veremos". "Lo único que quiero es que venir al Falla sea una fiesta".