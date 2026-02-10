COAC 2026| Iván Romero: "Creo que el pase a la final en chirigota es el más caro de los últimos diez años"

"Un Concurso muy bonito y con el viento favor". Así define Iván Romero la experiencia que este COAC 2026 está viviendo con 'Los antiguos', la chirigota en la que comparte autoría con su amigo Carlos Pérez y con la que este lunes ha actuado en la fase semifinal del certamen.

"El pase de hoy ha sido igual que los anteriores, conectando muy rápido con la gente. Estamos media hora interactuando con el público, no dejarlo que se desenganche es importante", analiza el carnavalero que exhibe en las tablas una conexión particularísima con el coautor de la agrupación que, asegura, también se da en el proceso creativo de la chirigota.

"Hombre, yo conozco a Carlos desde que tenía pelo. El primer cuarteto lo saqué con él y, antes, también salió en una chirigota juvenil mía. Es amigo de mi familia, de mis hermanos, nos llevamos muy bien", reconoce Romero que descubre que cuando Pérez lo llamó para escribir la chirigota le puso "una sola condición", "que tenía que seguir sonando como sonaba la chirigota, a Carlos Pérez, a la Viña, a Manolo... Y ya, luego, le metemos más, pero eso era condición sine qua non; y él me dijo que estupendo", explica el autor que se ciñe "a escribir, que es lo que más me gusta" mientras que su partenaire se ocupa "de la afinación y de montar la chirigota".

Eso sí, no deja de reconocer, que la idea de retomar el cuarteto con los que los chirigoteros tocaron tantas veces la gloria siempre está ahí. "Esto es cuestión de poder, no es cuestión de querer. Queremos todos los años, pero para sacar un cuarteto hay que tener disponibilidad. Mi hermano Yerai trabaja mañana y tarde, Pedro también. Es complicado pero, en cuantito que podamos, volvemos, porque es lo que nos gusta y es lo que nosotros somos, cuarteteros".

Cuarteteros en una chirigota que aspira a la gran final, a la que han presentado sus credenciales en forma de cuplés y pasodobles, ciertamente, ajustados al tipo. Así a una segunda letra "a la que le llevaba dando vueltas hace tiempo" sobre la pérdida de grandes carnavaleros que "generacionalmente sí han vivido conmigo", le antecedía un pasodoble donde la presión que sienten los carnavaleros en las redes sociales se equipara, en cierta manera, a la censura de la dictadura franquista. "Hombre, es una analogía, tampoco es que haya un censor que te diga lo que tienes que escribir, pero sí que es verdad que es algo que te condiciona, más que te censura y, además, inconscientemente, porque cuando te pones con la letra, muchas veces, nos tenemos que exprimir para decir lo que queremos sin faltar el respeto a nadie, que es donde está el punto intermedio. Hay letras que a lo mejor en el local que digo, esa letra no suma y, parece una tontería, pero ¿porque no sume no se puede decir? Esto nos pasa a mí y a todos los autores", asegura.

Autores que en su modalidad parece que han afilado las plumas con ganas este año. "El pase a la final está carísimo, creo que es el más caro de los últimos diez años. Todas las chirigotas que vienen pegan un porrazo. Ya estar en la semifinal es un regalo teniendo en cuenta las buenas chirigotas que se han quedado fuera, lo que tenemos es que disfrutarlo", agradece