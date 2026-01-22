COAC 2026| Germán García Rendón ('OBDC. Me quedo contigo'): "La justicia que se ha tenido con Paco Alba no se ha tenido con Pedro Romero"

Rodeado de mar y procurando mantener el equilibrio en una modalidad siempre azotada por oleajes y marejadas, Germán García Rendón declara su amor a Cádiz, hasta en agüita tapá, con una comparsa apta para nostálgicos, nostálgicos de los buenos. 'OBDC! Me quedo contigo', que ha llegado a salvo a tierra a tenor de la cantidad de besos y abrazos que el autor ha recibido al tocar puerto tras su pase preliminar.

"Hemos tenido muchos problemas con el tema escénico previamente, pero creo que ha quedado bonita, sobre todo, porque hemos disfrutado, el grupo ha cantado como ha ensayado, que es una de las bases, y porque yo mismo he disfrutado, porque muchas veces esa es mi asignatura pendiente, y me he visto contento en el escenario y disfrutando, y con eso, pues para mí ya es un gran regalo", asevera el autor de una agrupación que rinde remos, velas y singladura a la figura de Pedro Romero, al que le dedican varios guiños explícitos e implícitos a lo largo de su repertorio.

"La justicia que se ha tenido con Paco Alba, con quien tampoco se portaron bien en vida pero luego se resarcieron, no se ha tenido con Pedro Romero y creo que es de justicia poner en liza que hoy hay carnaval rebelde que tenemos como referente no existiría sin poetas que, en los momentos donde era difícil ser rebelde, arriesgaron mucho para serlo, y eso hay que ponerlo en valor tantos años después", defiende García Rendon que ha firmado un pasodoble con cambio de rumbo final al autor fallecido en 2013 y que ha cerrado su actuación con la mítica caracola del creador de 'Payos y gitanos' y 'Pregones' , entre otras.

Pero, además, del tributo, 'OBDC Me quedo contigo' encierra mucho bajo sus aguas, sobre todo, un mensaje de "cuidado y acompañamiento". "El mensaje no es de salvar a Cádiz, sino de acompañar, una metáfora que se puede aplicar a las personas, pues muchas veces, simplemente con estar, ya estamos ayudando".

¿Y a la comparsa, cómo se le ayuda, cómo se la reflota para seguir manteniendo la dignidad de su legado? Germán García Rendón lo tiene claro: "Con autenticidad y menos efectismo. Yo creo que los autores y las autoras tienen que buscar autenticidad y pensar menos en la efervescencia del momento, en la inmediatez. Creo que, así, el carnaval va a peor. Pero cuando las cosas se hacen auténticas, tal y como salen, cuando ponemos el legado en práctica, las cosas, por lo menos, salen más verdaderas".