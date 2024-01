COAC 2024: El pasacalles de la chirigota del Cascana, con homenaje a Willy y Paquito del Mentidero

El pasacalles de la chirigota de Juanlu 'Cascana' nunca defrauda y en esta ocasión las futbolistas de la selección española con 'No hay verano sin besos' tampoco lo hicieron. Los chirigoteros aparecieron por la Plaza de Fragela con su propio autobús de campeonas del mundo y con ese cántico y banderas de España, acompañado por una buena legión de amigos y seguidores.

Pero además, como no podía ser de otra manera, hubo homenaje para dos compañeros que ya no están. Uno Ángel Resuelo 'Willy', componente de la agrupación y y otro Paquito del Mentidero, que nunca faltaba en este particular pasacalles cada año y acompañando como figurante muchas veces al grupo.

La delantera del autobús lucía con una foto de ambos y encabezando el pasacalles iba la silla de Willy y el traje de Paquito como paje real, con el que tantas veces se le vio.