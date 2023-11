Muere 'El Willy', popular integrante de la chirigota del 'Cascana'

El mundo del Carnaval lamenta este viernes la pérdida de un chirigotero que desafió a sus limitaciones de salud y de movilidad para convertirse en uno de los símbolos de la chirigota de Juanlu 'Cascana', participando como uno más en las actuaciones de esta agrupación. Ha fallecido Miguel Ángel Resuelo 'Willy' a los 49 años de edad y su chirigota vuelve a sufrir un golpe después de la muerte, a principios de septiembre, de otro de sus amigos: Paquito del Mentidero.

La chirigota ha colgado esta tarde en redes sociales este mensaje:

"Un palo gordo que aún nos cuesta asimilar, se nos ha ido nuestro gran estandarte nuestro hermano Willy y te has ido de la manera que tú querías rodeado de tu chirigota, recordando momentos y grandes vivencias con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa inmensa. Nuestros único consuelo ahora mismo es pensar y recordar la maravillosa vida que has llevado, siempre exprimiéndola en cada momento, sin miedo a nada y dando grandes lecciones de vida a todo el mundo que se cruzaba en tu camino, las penas las convertías en alegrías, riéndote de todo e incluso de ti mismo. Eres un ejemplo a seguir, cuanto hemos aprendido de ti hermano. Nos va a costar mucho levantarnos de esta, pero levantaremos la cabeza por ti y siempre que te recordemos será con una sonrisa como tú querías que te recordásemos, no querías que nadie llorase en este día. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia, su hija Vania y Lola la que era sus pies y sus manos. También queremos darle las gracias al hospital Puerta del Mar por el maravilloso trato que han tenido con él y con todos nosotros. Descansa en paz. Siempre serás eterno. Nunca te olvidaremos. un pie de foto...".

Dolor en el Carnaval

Las redes sociales se han inundado de pésames por este fallecimiento, fruto del cariño que le tenía al chirigotero. También de instituciones de la ciudad como el Cádiz CF y representantes políticos.

Nos unimos a la inmensa tristeza por la pérdida del querido Willy.Mandamos nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y en especial a su @Chirigotadelcas.¡Descansa en paz! #LaComparsadeDavidCarapapa pic.twitter.com/dQrMTVYRrG — La Comparsa De David Carapapa (@cdavidcarapapa) November 17, 2023