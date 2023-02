COAC 2023: Así han reaccionado las agrupaciones que no estarán en la Final al fallo del jurado

El fallo del jurado ha dejado alegrías y sinsabores. Los grupos que no estarán en la final han aceptado con deportividad la decisión en general pero han dejado sus sensaciones plasmadas en sus redes sociales y en declaraciones a Diario del Carnaval. Aquí le resumimos algunas de ellas.

Chirigotas

La chirigota de Vera Luque, 'Frente talibán de la república irreverente de KadiKadistán' ha dado su "sencirísima enhorabuena" a los compañeros que estarán en la Final y ha reconocido que "recibió el fallo con alivio". "Me sentí aliviado cuando no me nombraron. Parece algo raro pero es la realidad. Respiré y casi agradecí que se acabara esto ya. Fíjate dónde llego", apuntaba el chirigotero, que al preguntarle si saldrá el próximo año dijo que "ahora mismo no sé, pero es que ya te digo que hay más circunstancias, inquietudes, y todo no es Carnaval. Entre otras cosas, Vera reflexionaba sobre la fiesta y dijo que le da más "pena" por el Carnaval que por nuestra chirigota. Ayer salimos a las dos de la mañana de cantar y la plaza de Fragela estaba completamente vacía, sin un alma, y el Mentidero igual. Eso es un síntoma claro de que algo está pasando. Algo funciona mal. (Puedes leer aquí sus declaraciones al completo)

Juan Manuel Braza, Sheriff, aseguraba que "había sido un palo gordo" no estar en la Final. Tras felicitar a los compañeros, reconocía que se veía en la Final. "Creo que llevamos una música de pasodoble preciosa, bien cantado y hacemos reír, las dos cosas, buen tipo, no nos hemos equivocado... parece que hay un comodín conmigo o no sé", apuntaba el autor de 'Los del veredicto', con Rober Gómez y Juan Pérez. (Aquí las declaraciones al completo).

En noveno lugar ha sorprendido la posición de la chirigota del Barrio, 'Hotel y resort Cádiz (aquí tiene usté su casa). También han felicitado a los finalistas, deseando disfrutar ya Cádiz durante la próxima semana. "En un precioso concurso de chirigotas, enhorabuena a las finalistas", señalaba Marco Romero, autor junto a Javi García el Ojo, que aseguraba que había un bueno número de competidores y con lo que se esperaba reñido el pase. Lo que sí apuntaba que les había dejado "un poco tocados" era la "valoración por parte del jurado". "Creíamos que la chirigota, por los pases y calidad, al menos iba a estar disputando con las demás" los puestos de arriba pero "viendo los puntos no ha hecho así y ningún momento ha estado". Por otro lado, y sin tener que ver con el jurado y los compañeros, reflexionaba sobre lo que se vive ahora en el Falla. "Y es que es un poco triste que después del primer día gente nos dijeran que le había gustado la chirigota, pero que era una idea muy gaditana y que eso hay que tener cuidado hoy en día en el concurso".

La chirigota de Santoña ha sido la que se ha colocado en séptimo lugar, siendo una de las sorpresas. "Cádiz, gracias por todo. Nos habéis regalado una noche mágica que jamás olvidaremos. Viva Cádiz y viva el Carnaval", apuntaban a través de sus redes sociales tras la reacción del Falla en su última actuación. "El público ha estado con nosotros desde el minuto uno, ha sido espectacular", señalaban tras su pase.

Mientras la chirigota de Sevilla, 'La chirigota del barranco', daba su enhorabuena a todos los finalistas y les deseaba mucha suerte para el viernes y muchas gracias por este pedazo de concurso, deseando ya verse en Cádiz en la calle.

"Necesitaremos 14 vidas para agradecer a la gente tantas cosas bonitas durante estas semanas de concurso. La calle va a ser increíble", decía por último en twitter uno de los componentes de 'Cádiz qué bonita eres, con tu puta madre (los bipolares).

Comparsas

El corte lo ha marcado 'Los peliculeros' de Jonathan Pérez Ginel, que se queda a las puertas de l Final, después de quedar en sexta posición en Carnaval de 2022 con 'Los originales' y estar dentro en la de 2020 con 'Los aislados'.

Le sigue 'Caminito del Falla', de Tino Tovar, que se tomaba el fallo del jurado con absoluta deportividad y señalaba este jueves que "como todas las agrupaciones, nos considerábamos con calidad para estar en la final. Tovar, aun reconociendo que "nos hemos llevado un palito, como es normal", apuntaba que "estamos contentos porque lo hemos dado todo. Hemos competido al 200 por cien, dando unos pases de cuartos y semifinales muy buenos. Nos hemos vaciado, tanto con el repertorio como a la hora de interpretarlo, y en ese sentido estamos tranquilos. Damos la enhorabuena a las agrupaciones que han pasado a la final. Que lo disfruten muchísimo". (puedes leer aquí sus declaraciones)

Su director ha expresado sus sensaciones también a través de las redes sociales. "Toca disfrutar de otro carnaval, recapacitar, valorar, descansar, coger fuerzas y seguir", señalaba Jose Otero. "No es momento de tomar decisiones, pero si de equilibrar sensaciones y saber si todo el esfuerzo merece realmente la pena. No hablo de finales, ni de premios. Hablo de ver hacia donde está virando el concurso y todo lo que le rodea". Y es que, apuntaba el comparsista, "no se puede estar un mes con un sin vivir, ni con tanta presión, ni pensando en el que dirán … esto debería ser solo carnaval per no es así", decía antes de desear un feliz Carnaval a todos.

Por si parte, Germán Rendón, daba gracias a "su grupo por defender como suyas mis ideas, reflexiones y forma de ver la vida". "Reivindicación, conciencia de clase y poesía como armas contra la vida. Además, con el arte mayúsculo, y el aprendizaje de sus años de carnaval. Así, ver cómo siguen brillando sus ojos cuando van al teatro de sus amores es de las experiencias más bonitas que me ha dado el carnaval", manifestaba en Facebook. "Como tarea pendiente exprimir la calle y disfrutarnos, que nos lo merecemos como nadie", decía no sin antes felicitar a los finalistas.

La comparsa 'Los colaores (una comparsa de toda la vida) de Nene Cheza y Zampi, daba su "más sincera enhorabuena a todas las agrupaciones que han pasado este primer corte y nuestro mayor apoyo y ánimo a las que no".

Mientras la comparsa 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)', que ha cerrado la clasificación en comparsas, anunciaba ya sus ganas de sábado. "Esperamos que nuestro programa electoral os haya gustado y disfrutado tanto como nosotros, por haber bailado, cantado y llorado con nosotros. Gracias de corazón, no está pagado el concurso tan bonito que hemos vivido".

Coros

Nandi Migueles, autor de 'Aquí no se rinde nadie', ha comentado a Diario del Carnaval que "teníamos calidad para estar dentro y teníamos letras guardadas, pero no pasa nada porque llevo mucho tiempo en esto y es un hobbie, aunque te comes mucho el coco, y hay que saber llevarlo". Migueles reflexionaba sobre el cambio de tendencia y hacia donde va el concurso. ""Los jurados están tendiendo a premiar la inmediatez, el mensaje rápido, la comercialidad, el impacto, que se efectista, y contra eso no se puede luchar. O cabalgas junto a ellos, o si quieres seguir con tu estilo pues te arriesgas a quedarte fuera", añadía. (Puedes leer aquí las declaraciones completas)

Edu Brihuega, uno de los hombres fuertes del coro 'Al Andalus', reconocía que tras el fallo del jurado estaban "un poco descolocados". "Quedarnos fuera entra dentro de las cosas que pueden pasar, es gusto del jurado, pero vernos puntuados casi como un coro de cuartos pues descoloca. Imaginamos que el estilo no les ha gustado, o las letras tan críticas, tan reivindicativas, es lo único que no me cuadra". (Puedes leer aquí sus declaraciones)