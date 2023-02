Nandi Migueles: "Los jurados están tendiendo a premiar el mensaje rápido y la comercialidad"

"Estas cosas en dos días se ha pasado, pero ahora estamos digiriendo", comentaba Nandi Migueles, que son su coro 'Aquí no se rinde nadie' ha marcado el corte del pase a la final. "Orgulloso" de su grupo, recordaba que desde el 86 siempre nunca han bajado de los cinco primeros clasificados y que "eso es mu difícil", y a mucha gente "le hemos gustado y nos ponían en muchas quinielas".

"Teníamos calidad para estar dentro y teníamos letras guardadas, pero no pasa nada porque llevo mucho tiempo en esto y es un hobbie, aunque te comes mucho el coco, y hay que saber llevarlo", añadía el autor gaditano, que recordaba que la Plaza "nos pone a todos en el mismo nivel".

Sí aprovechaba Nandi para reflexionar sobre los cambios que se está produciendo y hacia donde va el concurso en general, no sólo en su modalidad. "Los jurados están tendiendo a premiar la inmediatez, el mensaje rápido, la comercialidad, el impacto, que se efectista, y contra eso no se puede luchar. O cabalgas junto a ellos, o si quieres seguir con tu estilo pues te arriesgas a quedarte fuera", apuntaba en sus palabras. "Personalmente creo que en todas las modalidades hay un cambio radical. Sólo hay que ver la que se formó anoche con la chirigota de Santoña y después cantó el Vera y pasó sin pena ni gloria con más repertorio"

"No sé si los gaditanos queremos eso, o sí lo queremos no sé, y tampoco se si se perderá o no pero cambiará", añadía Migueles. "Quizás una solución será poner a las coplas genuinas el 80% de la puntuación, para que la gente no se vuelque tanto en puesta en escena, popurrí , presentación,...", proponía para terminar.