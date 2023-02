Rober Ruiz (Fariña de mis ojos): "El público ha estado con nosotros desde el minuto uno, ha sido espectacular"

Rober Ruiz salía de las tablas del Falla "contento y tranquilo por fin" tras el pase de su chirigota 'Fariña de mis ojos' en esta histórica semifinal para el grupo cántabro, pues ningún otro más allá de las fronteras andaluzas había conseguido este hito. Y es que para venir a cantar a Cádiz se ha levantado a las 4 de la mañana junto a su mujer y su bebé de seis meses "para coger el avión de Bilbao a Sevilla, y luego coger un coche de alquiler hasta Cádiz, comer, descansar un poco y volver a ensayar" hasta el gran momento. Momentazo para el chirigotero que confiesa que "hace 25 años ya me grababan cintas de cassette de Carnaval, no sé el motivo, pero siempre me ha gustado".

Un amor que ha crecido aún más este concurso, si cabe, pues "lo que nos ha pasado en el teatro no lo hemos vivido nunca, el público ha estado con nosotros desde el minuto uno, ha sido espectacular y nunca se me va a olvidar esto".

Una inigualable respuesta "al esfuerzo que le hemos dedicado, que se ve en el escenario y estamos muy contentos". Del pase a semifinales, que este miércoles ha abierto incluso el telediario de la primera cadena, afirma que "aunque muchos de los que nos rodeaban nos decían que podíamos estar en semifinales, pues lo tomamos con tranquilidad y pausa". Pero ante la posibilidad quedaron sobre las tres de la mañana en un disco bar en Santoña y "fue una locura, el vídeo hasta se ha vuelto viral".

Esta noche han vuelto a hacer historia con un repertorio muy aplaudido, en el que ha tenido lugar un bonito homenaje a Julio Pardo. "Ha valido la pena y creo que era lo que debíamos hacer, homenajear a un grande, porque merece eso y mucho más", decía poco antes de que recibieran la visita del hijo de Julio Pardo para agradecerles el gesto.

Ya solo queda escuchar juntos el veredicto, "y que sea lo que tenga que ser porque ya lo hemos disfrutado".