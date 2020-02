–¿Le han dado mucha caña desde la final?

–Sí y no. En redes sociales bastante, aunque miras los perfiles y son gente de fuera que no tiene que ver nada con el Carnaval. En la calle, sorprendentemente no. Incluso de la modalidad de chirigotas.

–Quizás haya sido la modalidad donde ha habido más debate después del fallo.

–Parece que sí. A ver, un primer premio para la chirigota de Puerto Real hubiera sido merecido. Pero la ganadora, la de Vera Luque, ha sido también una gran chirigota merecedora del primero.

–Se entiende que hubo mucho que deliberar ante tanta igualdad.

–Afortunadamente, la frialdad de los puntos no es definitiva y el jurado delibera. Las deliberaciones son necesarias porque la mayoría de las veces es cuestión de sensaciones más que de puntos.

–¿Hizo dudar al jurado la actuación de la chirigota ‘Los impacientes’ en la final al estar muy pegada al fallo final?

–No, al jurado no lo hizo dudar. Más bien a la opinión pública o a los propios espectadores. Ya algunos ni se acordaban del Vera, que había cantado mucho antes. Luego se ha demostrado, con el fallo, que la reacción del público no influyó en el jurado.

–¿Qué opinión le merece que algún vocal del jurado emitiera por las redes sociales posteriormente un comunicado dando explicaciones?

–Me pareció mal y así se lo hice saber. No hay que explicar ni justificarse porque eso conlleva más polémica. Es lo que el jurado ha decidido por mayoría, equivocada o acertadamente. Uno puede explicar por su cuenta con la mejor voluntad, pero puede malinterpretarse aunque la intención sea buena.

–También estuvo la cosa apretada en coros, con malestar público del que ha quedado segundo, ‘Tócame’.

–Al jurado le gustó más desde el principio el coro ganador, ‘La colonial’, y contra eso no se puede hacer nada. Evidentemente había un nivelazo y ‘Tócame’ hubiese sido un dignísimo merecedor del primer premio. Pero, como dije antes con las chirigotas, el coro ganador también lo merecía.

–Muchos aficionados no entienden que pasaran tantos coros a cuartos de final.

–Así lo estimó el jurado. Aunque existía un escalón muy grande entre los coros punteros y los demás, consideramos que había coros que podían dar un pase más y su puntuación así lo reflejaba.

–Tampoco se pone de acuerdo la opinión pública en los premios de los cuartetos.

–A ver, eran tres cuartetos con estilos muy diferentes. No sobraba ninguno. Que ganara uno u otro era cuestión gustos. Los tres nos lo han hecho pasar muy bien. Y entiendo que hubieses quinielas diferentes entre los aficionados.

–Curiosamente, en la modalidad que mueve más pasión, la comparsa, el debate ha sido menor.

–Parece que sí. Los tres primeros premios estaban posicionados desde el principio. Luego faltaba uno. Y entre nombres consagrados y noveles, el jurado se decantó por lo segundo eligiendo a ‘Los aislados’. A nivel general no ha sido un fallo discutido.

–Una vez acabado el Concurso ¿hay algo que cambiaría del reglamento?

–Yo le daría una vuelta desde ya, sin esperar. Tiene muchas lagunas y cosas que no están claras, lo que hace dudar a las agrupaciones si pueden hacer esto o lo otro. No vale con seguir parcheándolo. Hay que rehacerlo. El Concurso es muy importante y es santo y seña de la ciudad como para no sacarle todo el rendimiento posible. Hay que cuidarlo.

–¿Cree que hay calidad en el Concurso como para haber ampliado los cuartos de final y las semifinales con una función más?

–Sí, quizás debería quedarse en seis cuartos y tres semifinales, como antes. Pero entiendo que no es de las cosas más urgentes que hay que tratar.

–La final, ¿de cuatro agrupaciones?

–Para mí sí, siempre. La dejaría como está. Hay cuartos premios que sin embargo han entrado otras veces en la final con opciones de ganar. Y agrupaciones históricas que si la final fuera de tres no las habríamos disfrutado en la final.

–Su relación con la Delegación de Fiestas y su concejala no comenzó con buen pie. ¿Cómo acabó?

–Mejor de como empezó. Me mantengo en lo que dije de inicio. No fueron las formas adecuadas para recibir a este jurado, a su presidente. Pero luego las aguas volvieron a su cauce y la relación se hizo cordial.