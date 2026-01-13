La chirigota de Ecija tras su estreno en el COAC 2026: "El tipo no era este año la prioridad"

La chirigota de Écija, cabeza de serie de la sesión, ha llegado por todo lo alto, en un castillo, pero también con más espacio para moverse tras esos 'Te como tu cara' y 'Al cielo con él', algo con el que ellos mismos han bromeado en un repertorio en el que quieren centrar más la atención del público este año. "El tipo no era este año la prioridad, la verdad", comentaba Paco Castro, uno de sus autores, "tranquilo" tras el estreno de 'Nos hemos venío arriba'.

Su sello lo mantienen, incluido con un popurri lleno de cuartetas muy a la idea y un humor reconocible. "Nuestro sello nos sale, es innato, quizás el popurrí sea lo que nos cueste más trabajo porque lo solemos dejar para el final y siempre pensamos que nos va a pillar el toro". No será así con las letras este año, tienen repetorio. "Tenemos cositas preparadas", "no queremos que nos pase lo que hace dos años", apuntaba, cuando tuvieron que meter pasodobles a última hora tras su primer pase a las semifinales, una fase en la que repitieron el año pasado quedándose a un paso de la final.

En este primer pase le han dado un bonito homenaje al pregonero, que ha sido muy aplaudido por el público del teatro, en pie como el propio Manu Sánchez, que ha recibido emocionado la copla. "Teníamos muchas ganas de cantarlo".

Pero pese un repetorio trabajado, el tipo y la escena tampoco han defraudado. De hecho el disfraz de estos particulares caballeros ha llamado mucho la atención con "todo reciclado", con latas, cascos de una botella de agua, chapas, ...

Del concurso esperan seguir compitiendo como estos últimos años. "No debería ser la competición con uno mismo sino una vez que siga avanzando el concurso, con todos", responde a la pregunta de Diario de Carnaval sobre si son buenas tener ya la expectactiva y la atención del público y la afición carnavalesca.