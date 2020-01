La chirigota del Sheriff regresa al Falla para repostar y echar gasolina al Concurso. Tras el descanso de un año, Juan Manuel Braza ‘el Sheriff’ se mete junto a los suyos en el papel de trabajadores de una gasolinera muy peculiar, sita junto al mismísimo árbol del Mora, a los pies de La Caleta.

Una nueva profesión carnavalera que bajo el nombre ‘Los niños de la Petróleo’ afronta “más tranquilo y arropado, pues no recae sobre mí toda la responsabilidad de la chirigota”, dice en relación a la autoría compartida junto a Rober Gómez y Juan Pérez Casado, con el que reconoce haber formado “un buen tándem”. “Ha sido fácil trabajar juntos porque me gustaba todo lo que iban trayendo”, comenta.

De hecho, han ido con más tiempo que nunca, “hace quince días que teníamos ya todo el repertorio”, dice satisfecho del trabajo bien realizado, de una esperada vuelta por el público y que él afronta “con ganas, porque no pensaba salir, pero al final, pues me he animado y voy a por todas”.

Del pasado año mantiene un buen recuerdo por los momentos vividos con la antología, pero reconoce que no es lo mismo cuando no concursas, “te sientes como fuera de lugar, pero también estaba quemado, tenía ganas de parar y estar un año más tiempo con la familia”.

Pero todo ha sido más fácil con Rober Gómez, quien corrobora que “el trabajo conjunto ha sido muy fácil pues adaptarse al grupo y que se adapten a nosotros ha sido sencillo”. En este sentido Rober explica que “es un grupo que no se cierra a nada ni a nadie, acoge muy bien a todo el mundo”. En cuanto a su aportación, explica que han querido retrotraerse a la época del Sheriff de los años 2000, “a la época de ‘Los valientes’, ‘Los aguafiestas’, ‘Los pringaos’.

Al que también le ha costado trabajo regresar ha sido a José Gómez ‘el Lulu’, “pues acabo de tener a mi niño, que tiene 32 días y salir de tu casa cada noche a ensayar cuando estás con la familia calentito en el sofá... cuesta”. Cuesta, pero sarna con gusto no pica, y esto es lo que le gusta al Lulu, el Concurso, más si cabe un año con novedades, las justas como para afrontarlo con nuevas miras, aunque con la misma ilusión. “Me llamó el Sheriff y finalmente me animé y, además, me ha gustado mucho la incorporación de Rober y Juan”, asevera de las novedades, “pues el grupo es el mismo”.

Los mismos de siempre, la misma esencia de la chirigota con el pellizco de su pasodoble clásico y nuevos autores que partían de una premisa, “en septiembre dejamos claro que todo lo que trajeran tenía que pasar por el filtro de Juanma, y la verdad es que todo ha ido muy bien”, comenta mientras termina de enfundarse su tipo de 'repostador' de gasolinera viñera en la Peña Los Juancojones. Tanto, que incluyen cangrejeras, canastos de mariscadores con garrafas de gasolina, una gran gorra y riñonera, un paquete de tabaco Sheriffied en el bolsillo de la camisa, un surtidor de gasolina a su lado y la foto de la Petróleo a su espalda, “pues somos sus hijos”, señalan. Unos simpáticos ‘gasolineros’ vestidos por el Taller de Rosario, a los que a buen seguro pedirán muchas bolsas de hielo, tinto y casera, y hasta inflar el flotador para el niño antes de partir para la Caleta, donde se abre paso esta gasolinera tan gaditana, obra de RAS y Alejandro Mariño. Seguro que van a dar juego, además de echar mucha gasolina al Concurso y a la modalidad.