Chicho ( cuarteto ¡Que no vengan): "A 7.000 metros pierde uno la cabeza y se dicen estas cositas"

El cuarteto '¡Que no vengan! salía contento de su actuación de semifinales, ya en la cima del Everest, con su pase se podía decir más cañero "Es que ya a 7.000 metros pierde uno la cabeza y se dice que estas cositas", contaba el cuartetero Francisco Javier González 'Chicho' sobre esta particular escalada. "Sabes que a nosotros nos va la marcha y hay que dar mensajitos siempre aunque sea desde el humor", defendía el más gaditano de estos escaladores.

El cuarteto con autoría de Miguel Ángel Moreno ha tenido para todo el mundo, para la extrema derecha, para los toreros, para el rey emérito, para el concurso, para la turisticación y hasta para los gaditanos al tratar este último tema. "Es que de esto no se salva nadie, yo lo he vivido cuando voy por fuera y también hay que cuidar esas cositas de los gaditanos. Y los cuplés tú sabes, también irónicos. ¿Más bien directos, no?, le preguntamos. "Bueno sí", ríe. "Cuando entra el primero y sabes que viene el otro..."

En esta competición esperan llegar hasta los 8.000 metros y que la aventura empiece tempranito el próximo día. "Si te digo la verdad celebramos más el cantar el primer bloque que otra cosa", apuntaba. "El concurso es muy largo y ya llegamos un poquito saturados, mucho texto aunque sarna con gusto no pica, y estamos locos porque llegue el sábado porque disfrutamos mucho de la calle, somos muy callejeros".

Chicho ve la competición buen este año "pero me gustaría que hubiera más". "Pero ahí se ve la dificultad que es esto, ¿no? Y nosotros es algo de lo que estamos muy orgullosos, de llevar 20 años juntos y digamos en la palestra, en la brecha. Miguel (Moreno) aunque ahora ya se escucha más , para mí es un bicharracado y uno de los grandes autores del Carnaval".