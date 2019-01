"Hemos hecho lo que nosotros hemos querido". Juan Carlos Aragón, que ha estrenado 'Er Chele Vara' esta noche, se ha llevado una "grata sorpresa" al ver la reacción del público ante una chirigota que planteaba una idea que hacía tiempo que no se veía el el Falla.

"Era una incógnita. Y hacer lo que queríamos y que el público encima reaccione así ha sido una grata sorpresa", ha comentado tras el escenario mientras que los chirigoteros mostraban su alegría.

Aragón ha presentado una "chirigota 100% Juan Carlos", como definía uno de los componentes de la agrupación. Una chirigota "gamberra", donde "las cosas salen solas", ha dicho el autor. "Ese ha sido el único criterio, hacer los que nos da la gana, vamos".

Antes de salir a escena el director de Er Chele Vara, Joaquín Revuelta, aseguraba que "cuando la gente escuche la letra va a saber que esto no lo puede escribir otra persona". La chirigota, incidían, la tenían muy clara desde el principio, "y no nos hemos desviado de la línea, caiga quien caiga", apuntaba el chirigotero, que quería "que la gente disfrutara", conocedores de que había ganas de escuchar este nuevo proyecto que significa la vuelta de Aragón a la modalidad.

El grupo, tal como ha explicado su director, se ha formado con "gente que ha mamado chirigota". "Ninguno de los que he llamado me ha dicho que no", añadía. Un ejemplo claro es Bernardi, chirigotero gaditano que vuelve a salir tras tres años sin pisar las tablas. "Yo ya tenía cara de sofá", afirma, "pero me convencieron". Y aunque está encantado "el año que viene que vayan buscando a uno", decía con guasa.

Estreno de Javi Otero en chirigotas

Para Javi Otero, otro de los componentes del grupo, era su primera vez en chirigotas, salvo una infantil. "He perdido 21 años en comparsas", bromeaba antes de salir a escena. Llegó a la chirigota "por un cúmulo de casualidades", y está siendo "una grata experiencia". "No es que me guste, me encanta", ha asegurado.

"No tiene nada que ver con los ensayos de comparsa, donde hay más exigencia. Aquí he disfrutado más", ha reconocido el que ha sido integrante de comparsas del propio Juan Carlos Aragón, de Joaquín Quiñones o Tino Tovar. Así que para el año que viene no descarta nada. "Si gano, el año que viene me meto en un coro", bromea de nuevo.