Texto íntegro del pregón de Joaquín Sabina

Suena un tema de los Yesterday . Entran mientras suena, los músicos y el guitarrista de David Palomar y se van colocando como si fueran clientes del bar.

Se ilumina la pantalla gigante y aparece un video de El Gran Wyoming

VIDEO WYOMING

Se queda el escenario a oscuras.

Foco cenital sobre el cantaor DAVID PALOMAR .Se queda unos segundos de espaldas, para que la gente crea que se trata de Joaquín. Se vuelve. Imitando la voz de Joaquín dice :

DAVID PALOMAR “Buenas noches Cádiz”.

Interpreta con su guitarrista “La dama del poncho rojo” y, cuando termina, empieza a sonar “la del Pirata cojo” pero desafina y chapurrea la letra, fingiendo que no la sabe.

En un momento determinado, los músicos pueden hacerse un lío intencionado, desafinando y mezclando los compases, para dar una idea de caos musical.

Sale entonces al escenario JOAQUIN SABINA e increpa a DAVID PALOMAR:

JOAQUIN SABINA: “Este tío es un impostor, que lo detengan. Está destrozándome la canción, con las fatiguitas que me costó escribirla y la de millas marinas que tuve que hacer para inspirarme, carajo. Hasta tuve que cortarme una pierna”.

DAVID PALOMAR: “¿Impostor yo? Impostor tú, que tienes menos voz que el cine mudo”.

JOAQUÍN SABINA: “Yo tendré un poquito menos de voz –sólo un poquito- que los tres tenores juntos, lo reconozco, pero al lado tuyo soy un pívot de baloncesto. ¿Tú te crees que con esas hechuras los gaditanos van a creerse que eres el pregonero? Pareces el Maspapa con tacones altos. Yo he mamado La Viña”.

DAVID PALOMAR: “Tú te has saltado la viña y has ido directamente a la botella, flaco de Jaén. Yo sí que soy viñero y tendría que haber sido el pregonero. Que detengan a este nota antes de que le de un yuyu a Kichi”.

Aparecen dos enfermeros (ALMUDENA GRANDES Y LUIS GARCÍA MONTERO)

LUIS GARCÍA MONTERO: Llegamos tarde hace tres años para llevarnos a Pablo Carbonell, pero tú no te escapas, impostor. ¿Está usted preparada, enfermera Grandes?

ALMUDENA GRANDES: Preparada, doctor García. Si tú me dices ven, yo cojo una ambulancia. Y una camisa de fuerza.

Y se llevan al verdadero Joaquín Sabina, mientras Palomar se mantiene en el escenario, chapurreando la letra.

La banda sigue desafinando.

DAVID PALOMAR MIRANDO AL PÚBLICO: “Paren, paren ya, picha. (La banda deja de tocar) Hay que ver la orquesta caballati que se ha traído el Sabina. Yo me tendría que haber dedicado al flamenco en vez de dedicarme al rock and roll o a lo que sea que haga ese tío”.

Aparece Joaquín huyendo de los enfermeros que esta vez se llevan a Palomar, mientras

DAVID PALOMAR GRITA: ¿Quién me ha robado el ser Joaquín? ¿Quién me ha robado el ser Joaquín? Sabina, mamón, esta te la guardo”.

Joaquín, ya solo en el escenario , disfrazado de pirata canta la del Pirata Cojo.

Al finalizar, en la pantalla aparece el vídeo de ANTONIO MARTíNEZ ARES reprochando a Joaquín que pregone el carnaval vestido de pirata.

Joaquín hace una replica siguiendo la manera del vídeo de Martínez Ares .

JOAQUIN SABINA : Hay que ver, Martínez Ares

BANDA : Martinez Ares? Y ese quién es?

JOAQUIN SABINA : Martinez Ares

BANDA : Y es quién es?

JOAQUIN : Uno que cree que inventó la piratería

BANDA : La piratería? Si eso lo inventamos nosotros.

JOAQUIN Y BANDA : Oh Yeah!!!...

Joaquín se dirige al público, saluda y empieza a PREGÓN 1( Soneto .

Nunca voló tan alto este juglar,

nunca tuve un honor tan gaditano:

pregonar el jolgorio más pagano

que soñó en su resaca don Carnal.

La Caleta es mi punto cardinal,

en estas playas paso mis veranos,

antes de que me coman los gusanos

seré un chirigotero universal.

Mi musa es una choni bien plantada,

esquina, de taberna, de arrabal.

Nací en el olivar de Andalucía,

he vivido en Madrid, Londres, Granada,

pero me enamoré del carnaval

y me vine a cantarle a la bahía.

Una vez terminada la locución, Joaquín presenta a ANTONIO Y KOKI

JOAQUÍN SABINA: No hemos reparado en medios, este es un pregón costeado e incluso nos hemos traído por ouija a Antonio El Pescaílla y Lola Flores, aunque sea de Jerez. Son como la pesadilla que se muerde la Lola.

La KOKI ( más 2 guitarristas, Antonio y 2 palmeros ) sale a escena vestida de Lola Flores e interpreta su número del bolso, con la música de 19 dias y 500 noches.

Al terminar Joaquín presenta a MANU SÁNCHEZ

En tiempos de analfabundos

Demostró que una pizarra

Es la mejor cimitarra

Para un surnormal profundo.

Con la risa, no me hundo.

Para vivir la libertad,

hay que reír y respirar

trece veces por minuto.

Gigante de pelo hirsuto,

Manu Sánchez, don Carnal.

MANU SÁNCHEZ hace un monólogo ( duración estimada 4 m )

Al finalizar Manu, Joaquin canta con su banda “Contigo”

Y tras el tema , nuevo recitado PREGÓN 2 ( pareados )

Cádiz es bienmesabe y pescaíto,

bajamar, todo cabe y chiringuito.

Cádiz es mi pasión y mi destino,

la estación terminal de mi camino.

Cádiz es mi rescate y mi hasta luego,

mi patria, mi rincón, mi olor, mi fuego.

Cádiz es mi presente y mi futuro,

mi afán, mi corazón tan inseguro.

Cádiz es el lugar donde reposo,

mi sueño del verano más hermoso.

Cádiz es un domingo por la tarde,

sin lunes bajo un sol que guiña y arde.

Cádiz del Beni y Paco de Lucía,

Cádiz, el cachondeo por bulerías.

Es un métetelo por donde quepa,

es la constitución: Viva la Pepa!

Cádiz es chirigota y carnaval,

una mágica nota de cristal.

Cádiz es guasa, burla, coña, duende,

Cádiz que ni se compra ni se vende.

Cádiz es disparate y arrebato,

Cádiz es rebelión contra el maltrato.

Cádiz es mercadillo toma y daca,

Cádiz es botellón, pasón, resaca.

Cádiz es mi cazón y mi coquina,

mi talismán, mi ascua y mi sardina.

Mi bailongo, mi siesta, mi almohada,

mi rock and roll, mi tango mi balada.

Cádiz del Quichi y Mágico González,

el jondo sur del sur, tú sí que vales.

Cádiz es libertad bajo la luna

Cádiz es más bonita que ninguna.

Cuando concluye, abandona la cofa, los focos iluminan la barra, tras la que se sitúan CHIPI y HASSAN. Joaquín se acerca y les saluda como si no los viera desde chico, pero se dirige al público de inmediato, mientras Hassan le pone un tequila:

JOAQUÍN: Cuando me preguntaron qué quería para el pregón, respondí: que no falte un bar. Cuando venía las primeras veces a Cádiz siempre me metía bar adentro. Entonces, no existía el Cambalanche y en el Pay Pay, en vez de actuar los cantautores y los comparsistas, alternaban las coristas, que no eran precisamente de Adela del Moral.

Mientras Joaquín habla, en el escenario chico , prueba sonido una joven cantante llamada VANESSA MARTÍN.

JOAQUÍN: ¿Cuánto te debo por el tequila, Hassan?

HASSAN: Dos euros. Precio de estudiante. Si quieres tarifa plana, te dejo la botella por diez.

CHIPI (A Joaquín ) ¿Y esa que está ensayando, tu sabes quien es? ¿Una comparsista de Málaga, que no ha logrado entrar en la final del Falla? Decían que canta muy bien por Martinez Ares.

Joaquín presenta a VANESA MARTÍN

Por no sentirme tan solo

ni ejercer de Don Tancredo

por no sonar como el pedo

de la flauta de Bartolo

quise traerme a este bolo

lo mejor de cada casa

una garganta que arrasa

como me llamo Joaquín

con el corazón herido

pido un aplauso encendido

para Vanesa Martín.

y ella canta Noches de Boda.

Al terminar , Vanesa se lleva a Joaquín del Bar al Atril de pregón.

Nuevo recitado del PREGÓN 3 pareados

Cádiz es mi obsesión y mi retiro,

mi canción, el lugar donde me inspiro,

mi tertulia, mi risa, mi Ipanema,

mi cuerda de guitarra, mi poema,

el sitio donde junto a mis amigos

con la Bahía de Cádiz por testigo.

Cádiz es la ciudad que me vacila,

el lugar que mejor carga mis pilas.

Cádiz es mi Comala y mi Macondo,

el colchón del rincón donde me escondo.

Cádiz es la más loca fantasía

de quien vive en calle melancolía.

La más terca obsesión de este cantante

casposo, nocherniego y trashumante.

Vacuna contra tanto desamparo,

antídoto de un mundo triste y raro,

la caballa, el azar, la playa, el monte,

el aroma y la luz del horizonte.

Cádiz es mi pecado y mi coartada,

mis papas aliñás de madrugada,

manteca colorá, mueran las penas,

Cádiz es la pringá canalla en vena.

Gracias a Juanjo Téllez y a Felipe

Benítez que vistieron a este striper.

Y a todos los ilustres invitados

que me arropan en día tan señalado.

Cádiz es mi retrato en un espejo

donde me veo más guapo y menos viejo.

Cádiz es una amante clandestina

por quien muere de amor un tal Sabina.

Mientras, Galiana y CHIPI se sientan al teclado y en el escenario chico .

Cuando Joaquín al finalizar su texto presenta a CHIPI

JOAQUÍN: Cuando vine a Cádiz por primera vez, no estaban abiertas ni las Pérgolas. Fue en romería para estar con Javier Krahe y Chicho Sánchez Ferlosio. Fernando Quiñones nos contrató para cantar en el templete de la Plaza Mina. Quiñones, que no era el autor carnavalesco, llegó a presentarme a la Magdalena, pero entonces se llamaba Hortensia Romero, La Legionaria.

Chipi, con el pianista Javier Galiana interpreta su canción dedicada a Hortensia Romero

Al finalizar Chipi,

Joaquín canta “La Magdalena”

En el escenario chico, se instala ROZALÉN.

Joaquín presenta a ROZALÉN

JOAQUÍN: No sé qué haría sin amigos, pero sé que con los amigos siempre he hecho las mismas formidables tonterías que hago cuando estoy solo. Sepan ustedes, por ejemplo, que no es la primera vez que pregono un carnaval. Ya lo hice una vez en Madrid. Y en Canarias, vestido de torero en la misma cuadrilla que ese genio llamado Luis Eduardo Aute. Y canta mejor que bien, con ustedes, Rozalén.

ROZALÉN interpreta con la banda “Pongamos que hablo de Joaquín”

Al finalizar , PREGÓN 4

Cádiz, Falla, Ruibal, Pemán, Quiñones,

Cádiz es la verdad con dos cojones.

Cádiz es el Peñón, Rota, Barbate,

Cádiz es el crepúsculo granate.

Cádiz es el poniente y el levante,

el pisha, el shosho, el quillo y el mangante.

Cádiz es el vapor y la Caleta,

un suspiro, una lágrima, una teta.

Cádiz es un vinito al mediodía,

Cádiz es lo mejor de Andalucía.

Cádiz es un imán y un sortilegio,

un pedazo de pan, un sacrilegio.

Mi cómo, mi porqué, mi tú, mi dónde,

morfina de un dolor que no se esconde.

Cádiz es la humedad más exquisita,

el aceite y la sal, gloria bendita.

Cádiz: la primavera en pleno invierno,

donde a Madrid le pongo un par de cuernos.

Un submarino en Cai es un jartible,

un carnaval sin vino, un imposible.

Por algo me he vestido de pirata

pa tener bula por meter la pata

De palo que a mi edad no es mal remedio

pa mi pierna más larga: la de en medio.

Cádiz es mi hospital y mi verbena,

mi patria de adopción, mi nochebuena.

El mejor zulo para el buen corsario

que no tiene reloj ni calendario.

Que sabe distinguir el bien y el mal,

que vive en un eterno carnaval

Gracias a los amigos que me abrigan

cuando los malos vientos me castigan.

Cádiz fenicia, ibérica, romana,

mora, calé, andaluza, gaditana.

Sale JESUS BIENVENIDO y su comparsa.

JESUS BIENVENIDO y su comparsa hacen una presentación y un pasodoble.

Al finalizar Jesús le da a Joaquín un pito

JOAQUÍN: Esto que me acaba de dar Jesús Bienvenido, por si no lo saben, es un pito. De los que se oyen por las calles de Cádiz cada vez que llega febrero o que llega marzo, Pero no es un pito simplemente, es un arma de entonación masiva, una orquesta que cabe entre los labios.

Joaquín presenta a DREXLER

Tiene un Oscar por trofeo

y muchos gramys latinos

se me cruzó en el camino

de noche en Montevideo,

Yo que en casi nada creo

creo en él, somos amigos

y desde entonces lo digo

como un ronco papagayo

Bueno es lo que bien acaba

Jorge Drexler se llamaba

este andaluz uruguayo.

Drexler interpreta “Martinez “

Joaquín vuelve a recitar, el PREGÓN 5

Más que el rincón de pensar

es la ocasión de pecar

con poca ropa.

Es la cuaresma al revés

de la boca y de los pies,

venga otra copa.

Sin curas ni militares

ni dioses ni familiares

ni garrulos.

Sin leyes ni parlamentos

ni manadas de violentos

machirulos.

El carnaval es un fuego

que agita el mítico juego

de la duda.

Y si pa’ colmo es en Cádiz

Torra, Puigdemont y Artadi,

me la sudan.

Ni Venecia y su tronío

ni las mulatas de Río

me dejan bizco.

Yo prefiero esta bahía

patrona de la osadía

con pellizco.

Pellizco que me enamora

aunque al filo de la aurora

un fan merluzo

de Teófila me retrate

por las playas de Barbate

borrachuzo.

Me falta palabrería

pa describir la alegría

que contamina,

pues en el séptimo cielo

con las campanas el vuelo

todo rima.

Mi voz de lija y café

no se pregunta el porqué

de las pasiones.

En estas fuentes abrevo

y sé que a Cádiz le debo

mil canciones.

Joaquín presenta a PASION VEGA

El carnaval gaditano

es un patio de vecinos

me lo dijo un granadino

que se llama Carlos Cano.

Toreamos mano a mano

bebimos del mismo vino

luego el toro del destino

que al arte puro se entrega

lo hermanó con Camarón

dejándonos la pasión,

la pasión de Pasión Vega.

Pasión Vega interpreta “Cómo te extraño”.

Cuando termina, el pianista, Javi Galiana, toca unos compases de las “habaneras de cádiz”… (Pasión sale del escenario tarareando la canción…)

(Siguen sonando las habaneras, como música de fondo)

Sonre esa melodía Joaquín presenta a ALEXIS DÍAZ PIMIENTA

JOAQUÍN: Ya lo dijo Lorca, La Habana tiene el color de Cádiz con un grado más. Y si desde Ronda exportamos a Cuba las décimas o espinelas, desde Cuba nos ha llegado el mayor decimista del mundo, ALEXIS DÍAZ PIMIENTA.

Comienza el duelo de décimas

Tu intercambio de recetas

ganó un premio gaditano

proclamando gran poeta

a un repentista cubano

que en Cádiz halló una veta

que su talento borgiano

tan latinoamericano,

bañándose en la Caleta

estrujó como Martí;

por eso me subo aquí

para estrecharte la mano.

RESPONDE ALEX

Nuestros duelos personales

compiten a sangre fría

con celo y con osadía

en escenarios neutrales.

Adictos a la poesía

que en Calle Melancolía

nos imagina inmortales;

estamos en carnavales

disfrutemos del disfraz:

Yo Lorca, tú Octavio Paz,

diferentes pero iguales.

RESPONDE ALEX

Ni tú ni yo ganaremos

si tú improvisas mejor

yo solfeo en mi menor

mis arrebatos blasfemos:

hoy nos emborracharemos

juntitos si pagas tú.

Yo me pediré un vermú,

tú un mojito de buen ron

y bailando al alimón

tú son, yo, rumba por blues,

estallará el botellón.

RESPONDE ALEX

Un blanco contra un negrito,

andaluz contra caribe,

un anciano contra un pibe,

un flaco contra un gordito,

un honrado pregonero

que se toma dos güisquitos

para calentar la voz

por si le diera la tos.

Un ubetense fiestero

contra un guajiro habanero:

Cádiz nos une a los dos.

RESPONDE ALEX

Se incorpora a escena BENJAMIN PRADO y recita otras 3 alternando con Joaquín.

JOAQUIN :

Hay cantantes y hay poetas

ignorantes musicales

quiero decir que no valen

el canto de una peseta

y sin embargo sus jetas

cada tres minutos salen

por la tele con avales

de rapero en el mercado.

La verdadera poesía

tiene el duende y la osadía

de mi tron Benjamín Prado.

BENJAMIN

Si escriben, son mecanógrafos;

si cantan, cantamañanas;

quieren llegar a la cima

subiendo montañas planas

y sueñan firmar autógrafos

en lugar de soñar rimas.

Por eso no son Sabina:

él, un poeta que canta;

su música, mano santa;

sus letras, canela fina.

JOAQUIN

No me calientes la boca

que ya vengo calentito

y puestos a hacer versitos

hoy tiro porque me toca;

le pido a las musas locas

que alumbren mis gorgoritos

dándome un empujoncito

que me iguale con tu altura

ya que la literatura

en Cai me ha puesto un pisito.

BENJAMIN

Y por darte una de cal

y otra de arena, ¿sabías

que el pregón del carnaval

lo dio Rafael Alberti,

aquel que te hacía ver ti-

burones de la bahía,

sirenas y marineros,

playas, salinas y esteros?

Ya ves, si lo ves así

qué honor te han hecho hoy a ti.

JOAQUIN

El mayor de los honores

de la ciudad más hermosa,

hospitalaria y rumbosa

que cantan los trovadores.

Entre los poetas mayores

Alberti fue nuestro hermano

mayor y nuestro paisano

si hablamos de la bahía.

La magia de Andalucía

brilla en su canto pagano.

JOAQUIN

Que Cádiz es lo más grande,

la perla de Andalucía,

el mar y la mar en tándem,

la biblia en verso por rumbas,

mujeres y hombres que un día

irán bailando a sus tumbas

porque saben que ha vivido

entre gente que ponía

azúcar en el oído

y sal en la poesía.

Joaquín presenta a LEIVA

Mi disco Lo niego todo

sería nada sin él,

además de amigo fiel

es socio, codo con codo

pa revolcarse en el lodo

de la música en la piel.

La virgen de los dolores

se desmaya de alegría

al oír su melodía

se llama Leiva, señores.

Y juntos hacen Princesa

Joaquín hace presentación carnavalesca

Carnaval es la muerte de la rutina,

es el disfraz, la coña, el pan y la sal.

Es la fiebre, el veneno y la medicina,

es el duende, el delirio, el sueño, el azar.

Carnaval es un mundo sin oficinas,

un domingo sin clase, un lunes al sol.

Un chute, un subidón de bilirrubina,

un Ramón de Carranza gritando gol.

Carnaval el es arte de los farsantes,

la guasa hecha tanguillo, cuplé, canción.

Carnaval es la murga, los currelantes,

una peña que canta mejor que yo.

Y para no ser jartible y zalamero,

los dejo con tres coros impresionantes,

Huesitos, Vera Luque y los Showmancero.

VERA LUQUE que interpretan un tema .

LOS HUESITOS que interpretan un tema

SHOWMANCERO que hacen un tema

Joaquín hace el PREGÓN 6

En cuanto a mi oficio mil

chirigotas deglutí

sin anestesia.

Los cuplés de Yesterday

molan mucho más que el Hey

de Julio Iglesias.

Villegas, Martínez Ares

el Yuyu y tantos juglares

que me salvan

del talento que agoniza,

del Selu al tío de la tiza

y Paco Alba.

Viva la risa señores

que vacuna los dolores

con su aroma.

Estoy harto, basta ya,

de ensalzar la seriedad

viva la broma.

Porque aquí crece mi yo

más pagano ese que no

reza ni calla

y denuncia las mentiras

del poder y nunca tira

la toalla.

Porque la broma es la gente

el talento incandescente

sin gomina.

El rapero, el punky, el piernas,

el pisha de la taberna

de la esquina.

Los don nadie sin pareja,

los pringaos que se quejan

con motivo.

Los Dorian Gray que envejecen

los muertos que se parecen

a los vivos.

Y aquí termina el pregón

aprovechad la ocasión

y disfrutad.

Viva el goce y la quimera,

el disfraz, la primavera,

el carnaval.

Joaquín canta “Pastillas para no soñar”, cambiándole la letra por “en la farmacia puedes preguntar ¿tiene disfraces para el carnaval?”, por ejemplo) (Y otras variantes que se le ocurran)

Breve saludo final a Cádiz de Joaquín y deseo de un feliz carnaval a todos los nativos y visitantes. Algo muy breve. (algo así como “gaditanos de la fenicia eterna, bailarinas romanas de cádiz, feliz carnaval y próspero disfraz nuevo. Viva por siempre don carnal.”)

Suena la canción de los buenos borrachos y salen todos los invitados a saludar.