El Canijo y el tango a los comparsistas que venden sus disfraces: "Se van a mosquear amigos coleccionistas, pero es justo"

Un homenaje al tipo, al disfraz, como segunda piel, como uniforme del carnavalero para toda la vida, derivó en una crítica a quienes se anuncian en las redes sociales vendiéndolos. Ese fue el primer tango del coro 'El sindicato', obra de Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' y remate de Antonio Rivas, los dos letristas. La copla, rotunda en su final, dice que "yo respeto lo que haga algún comparsista, pero a mí que nadie me insista, no te vendo por más que pague un coleccionista".

El Canijo, al acabar la actuación, explicaba que "en esta lluvia de ideas que tenemos en WhatsApp los autores, Julito (Pardo) apuntó el tema y me gustó. Me parecía un tango clásico. Porque nosotros, los más viejos, tenemos que hacer tangos como este, de los que hubieran firmado en La Salle Viña o Pardo en su pasado".

El coplero sevillano señaló que había estado buscando antecedentes "y no había muchas letras dedicadas al tipo". Y desde luego, ninguna rematada con esta temática de la compraventa de disfraces. "Se van a mosquear amigos mío coleccionistas, pero 'palante', lo veo justo", concluyó El Canijo.